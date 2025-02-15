На Херсонщині завершили пошуки трьох дітей під льодом: знайшли тіло ще одного хлопчика

У Херсонській області водолази ДСНС знайшли тіла трьох дітей, які провалились під лід 13 лютого. Загиблими виявились двоє хлопчиків 9 та 13 років і 14-річна дівчинка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у суботу, пише УНН.

Пошукова операція завершена. Водолазна група Головного управління ДСНС України у Херсонській області підняла з води тіла трьох дітей, які 13 лютого провалились під лід на території Великоолександрівської громади. Напередодні рятувальники знайшли тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, а вже сьогодні – тіло 13-річного хлопчика - написав Прокудін.

Доповнення

13 лютого четверо дітей із однієї родини – двоє хлопчиків (13 та 9 років) і двоє дівчаток (14 та 12 років) – гуляли по льоду на річці Інгулець. Тонка крига не витримала, і всі вони провалилися у воду. Це помітила 16-річна дівчина, яка була неподалік. Вона кинулася рятувати дітей, але й сама опинилася під водою. На місце трагедії прибіг місцевий житель. Йому вдалося витягнути 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку.

Вночі водолазам ДСНС, за допомогою підводного дрона, вдалось виявити та вилучити з води тіла двох дітей: 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки.

Трагедія на Херсонщині: знайдено тіла ще двох дітей, які впали під тонку кригу