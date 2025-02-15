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15 березня, 19:03 • 120679 перегляди

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15 березня, 12:52 • 116919 перегляди

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На Херсонщині завершили пошуки трьох дітей під льодом: знайшли тіло ще одного хлопчика

Київ • УНН

 • 32280 перегляди

У Херсонській області знайшли тіла трьох дітей, які провалились під лід на річці Інгулець. З п'яти дітей, що опинилися у воді, вдалося врятувати лише двох.

У Херсонській області водолази ДСНС знайшли тіла трьох дітей, які провалились під лід 13 лютого. Загиблими виявились двоє хлопчиків 9 та 13 років і 14-річна дівчинка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у суботу, пише УНН.

Пошукова операція завершена. Водолазна група Головного управління ДСНС України у Херсонській області підняла з води тіла трьох дітей, які 13 лютого провалились під лід на території Великоолександрівської громади. Напередодні рятувальники знайшли тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, а вже сьогодні – тіло 13-річного хлопчика

- написав Прокудін.

Доповнення

13 лютого четверо дітей із однієї родини – двоє хлопчиків (13 та 9 років) і двоє дівчаток (14 та 12 років) – гуляли по льоду на річці Інгулець. Тонка крига не витримала, і всі вони провалилися у воду. Це помітила 16-річна дівчина, яка була неподалік. Вона кинулася рятувати дітей, але й сама опинилася під водою. На місце трагедії прибіг місцевий житель. Йому вдалося витягнути 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку.  

Вночі водолазам ДСНС, за допомогою підводного дрона, вдалось виявити та вилучити з води тіла двох дітей: 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки.

Трагедія на Херсонщині: знайдено тіла ще двох дітей, які впали під тонку кригу14.02.25, 11:23 • 26663 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
khersonska-oblastХерсонська область
ukrainaУкраїна

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