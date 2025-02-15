В Херсонской области завершили поиски трех детей подо льдом: нашли тело еще одного мальчика

В Херсонской области нашли тела трех детей, которые провалились под лед на реке Ингулец. Из пяти детей, оказавшихся в воде, удалось спасти только двоих.

В Херсонской области водолазы ГСЧС нашли тела трех детей, которые провалились под лед 13 февраля. Погибшими оказались двое мальчиков 9 и 13 лет и 14-летняя девочка. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в субботу, пишет УНН. Поисковая операция завершена. Водолазная группа Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области подняла из воды тела трех детей, которые 13 февраля провалились под лед на территории Великоалександровской громады. Накануне спасатели нашли тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки, а уже сегодня - тело 13-летнего мальчика - написал Прокудин. Дополнение 13 февраля четверо детей из одной семьи - двое мальчиков (13 и 9 лет) и двое девочек (14 и 12 лет) - гуляли по льду на реке Ингулец. Тонкий лед не выдержал, и все они провалились в воду. Это заметила 16-летняя девушка, которая была неподалеку. Она бросилась спасать детей, но и сама оказалась под водой. На место трагедии прибежал местный житель. Ему удалось вытащить 16-летнюю спасительницу и 12-летнюю девочку. Ночью водолазам ГСЧС, с помощью подводного дрона, удалось обнаружить и изъять из воды тела двух детей: 9-летнего мальчика и 14-летней девочки. Трагедия на Херсонщине: найдены тела еще двух детей, которые упали под тонкий лед