Трагедия на воде: трое детей провалились под лед в Одесской области
Киев • УНН
В селе Корсунцы Одесского района трое подростков 14-15 лет провалились под лед на местном пруду. Несмотря на быстрое реагирование спасателей, спасти детей не удалось.
В селе Корсунцы, Одесского района, трое ребят, двум из которых по 15 и одному 14 лет, провалились под лед, спасти детей не удалось. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Сегодня в селе Корсунцы, Одесского района, трое парней, двум из которых по 15 и одному 14 лет, провалились под лед на местном пруду. Они решили испытать его на прочность, но он не выдержал,,
Детали
Прохожие вызвали чрезвычайников, однако спасти детей не удалось. Водолазы ГСЧС достали из воды тела погибших.
С родственниками детей работают психологи ГСЧС.
Уважаемые родители, не позволяйте детям гулять на льду! Также, обращаемся ко всем, кто видит "развлечения" детей на водоемах! Пожалуйста, не будьте равнодушными, ведь чужих детей не бывает. Предупреждайте их об опасности,
Напомним
В Херсонской области нашли тела трех детей, которые провалились под лед на реке Ингулец. Из пяти детей, оказавшихся в воде, удалось спасти только двоих.