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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тело годовалого ребенка в морозилке: на обстоятельства трагедии в Одессе отреагировал Омбудсмен

Тело годовалого ребенка в морозилке: на обстоятельства трагедии в Одессе отреагировал Омбудсмен

Киев  •  УНН

 • 6395 просмотра

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В одесской квартире обнаружили тело годовалого мальчика в морозильной камере после того, как родители не обратились за медицинской помощью. Омбудсмен обвиняет социальные службы в бездействии.

В морозильной камере одной из квартир в Одессе было найдено мертвое тело годовалого малыша. Трагедии предшествовали инциденты, на которые не было должного реагирования ни со стороны Службы по делам детей, ни органов опеки.

Об этом говорится в сообщении Омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, передает УНН.

Как было выяснено, ребенка родила несовершеннолетняя, но ранее орган опеки подтвердил ее гражданскую дееспособность, при этом Служба по делам детей Одесской области не предоставила матери с детьми статус сложных жизненных обстоятельств. 

Обстоятельства смерти годовалого мальчика в морозилке одесской квартиры

В рамках уголовного производства выяснена информация о родителях:

Мать родила первого ребенка в 16 лет, но сама имела статус ребенка, лишенного родительской опеки, - без семьи и социальных связей.

Родившийся ребенок страдал нарушением дыхания. Мальчик получил термические ожоги нескольких участков тела, после чего терял сознание.

Ни мать, ни сожитель не обращались за помощью к врачам.

После травмирования ребенка, родители оставили малыша в беспомощном состоянии, что привело к его смерти, информирует полиция.

Чтобы скрыть этот факт, мужчина спрятал тело мальчика в морозильную камеру

- говорится в сообщении пресс-службы полиции.  

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Женщину и мужчину полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания. Суд постановил в отношении них срок в 60 суток содержания под стражей, без права внесения залога.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец инициировал проверку

Офис Омбудсмена инициировал представление в Одесскую ОГА относительно бездействия должностных лиц, ответственных за защиту детей. Информация передана в Офис Генпрокурора и Нацполиции Украины для проведения дальнейшего расследования.

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Центры социальных служб Одесской области системно игнорировали сообщения от правоохранителей о возможной опасности для детей из-за условий их проживания, а также не выполняли своих непосредственных функций в отношении детей, которые объективно нуждаются в поддержке. Эта трагедия не должна остаться без справедливого реагирования. Виновные должны быть привлечены к ответственности!

- говорится в тексте сообщения Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Трагедия на воде: трое детей провалились под лед в Одесской области15.02.25, 20:45 • 40257 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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