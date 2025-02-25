Тело годовалого ребенка в морозилке: на обстоятельства трагедии в Одессе отреагировал Омбудсмен

В морозильной камере одной из квартир в Одессе было найдено мертвое тело годовалого малыша. Трагедии предшествовали инциденты, на которые не было должного реагирования ни со стороны Службы по делам детей, ни органов опеки.

Об этом говорится в сообщении Омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, передает УНН.

Как было выяснено, ребенка родила несовершеннолетняя, но ранее орган опеки подтвердил ее гражданскую дееспособность, при этом Служба по делам детей Одесской области не предоставила матери с детьми статус сложных жизненных обстоятельств.

В рамках уголовного производства выяснена информация о родителях:

Мать родила первого ребенка в 16 лет, но сама имела статус ребенка, лишенного родительской опеки, - без семьи и социальных связей.

Родившийся ребенок страдал нарушением дыхания. Мальчик получил термические ожоги нескольких участков тела, после чего терял сознание.

Ни мать, ни сожитель не обращались за помощью к врачам.

После травмирования ребенка, родители оставили малыша в беспомощном состоянии, что привело к его смерти, информирует полиция.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Женщину и мужчину полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания. Суд постановил в отношении них срок в 60 суток содержания под стражей, без права внесения залога.

Офис Омбудсмена инициировал представление в Одесскую ОГА относительно бездействия должностных лиц, ответственных за защиту детей. Информация передана в Офис Генпрокурора и Нацполиции Украины для проведения дальнейшего расследования.

Центры социальных служб Одесской области системно игнорировали сообщения от правоохранителей о возможной опасности для детей из-за условий их проживания, а также не выполняли своих непосредственных функций в отношении детей, которые объективно нуждаются в поддержке. Эта трагедия не должна остаться без справедливого реагирования. Виновные должны быть привлечены к ответственности!