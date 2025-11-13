$42.010.06
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли ужасные детали

Киев • УНН

 • 166 просмотра

В Донецкой области женщина 18 лет хранила тело умершей дочери в квартире, ей сообщили о подозрении. Подозреваемую направят на экспертизу для установления ее психического состояния.

Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли ужасные детали

В Донецкой области мать 18 лет хранила тело умершей дочери в квартире, ей сообщено о подозрении, подозреваемая будет направлена на экспертизу для установления ее психического состояния, сообщили в четверг в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Женщина, как сообщается, на протяжении многих лет не заботилась о своих двух дочерях. "Она не обеспечивала их едой, лечением и надлежащими условиями проживания. Дети жили в заброшенной квартире без света, тепла и необходимой гигиены. Младшую девочку мать заставляла попрошайничать и собирать еду на кладбище, а в случае отказа пугала и угрожала наказанием", - рассказали в прокуратуре.

В декабре 2006 года 22-летняя дочь подозреваемой умерла. О ее смерти женщина врачам или полиции не сообщила, а ее сестру заверила в том, что та спит и скоро проснется. Также принуждала ночевать в постели рядом с телом сестры на протяжении нескольких дней, запрещая рассказывать об этом кому-либо. Кроме того, мать обмывала и переодевала умершую

- сообщили в прокуратуре.

Когда младшей потерпевшей исполнилось 19 лет, она, как указано, покинула дом и переехала в другой город, где пыталась начать новую жизнь и постепенно отойти от пережитого.

"Только в 2025 году девушка обратилась к адвокатам и рассказала о своем прошлом", - говорится в сообщении.

Тогда же информацию о возможном преступлении получила и полиция.

"Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили мумифицированные останки старшей сестры, которые пролежали около 18 лет", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что 58-летней жительнице Константиновки сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия, и в надругательстве над телом умершего человека (ст. 166, ч. 1 ст. 297 УК Украины).

"В рамках уголовного производства подозреваемая будет направлена на экспертизу для установления ее психического состояния в соответствии с законом", - отметили в прокуратуре.

Тело годовалого ребенка в морозилке: на обстоятельства трагедии в Одессе отреагировал Омбудсмен25.02.25, 18:55 • 28169 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Константиновка