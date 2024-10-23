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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Жертвами війни рф проти України стала 581 дитина

Київ • УНН

 • 19764 перегляди

За даними ювенальних прокурорів, 581 дитина загинула та понад 1649 отримали поранення внаслідок збройної агресії РФ в Україні. Найбільше постраждалих у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Жертвами війни рф проти України стала 581 дитина

581 дитина загинула в Україні внаслідок збройної агресії рф, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"Більше ніж 2230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. На ранок 23 жовтня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 581 дитина загинула та понад 1649 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться у повідомленні.

Протягом останніх днів, як повідомили у прокуратурі:

  • 21 жовтня внаслідок обстрілу села Янтарне Донецької області загинув 11-річний хлопчик.
  • 21 жовтня внаслідок обстрілу міста Запоріжжя тілесні ушкодження отримала 8-річна дівчинка.
  • 21 жовтня внаслідок обстрілу села Бузьке Новоодеського району Миколаївської області ушкодження отримала 15-річна дівчина.
  • 22 жовтня внаслідок обстрілу міста Суми Сумської області загинула 14-річна дівчинка.

Найбільше постраждало дітей, за даними прокуратури, у таких областях: Донецькій - 595, Харківській - 453, Дніпропетровській - 178, Херсонській - 180, Київській - 133, Запорізькій - 145.

Лубінець: 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях, під загрозою депортації12.09.24, 22:14 • 39372 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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