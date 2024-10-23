Жертвами війни рф проти України стала 581 дитина
Київ • УНН
За даними ювенальних прокурорів, 581 дитина загинула та понад 1649 отримали поранення внаслідок збройної агресії РФ в Україні. Найбільше постраждалих у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.
581 дитина загинула в Україні внаслідок збройної агресії рф, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Більше ніж 2230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. На ранок 23 жовтня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 581 дитина загинула та понад 1649 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться у повідомленні.
Протягом останніх днів, як повідомили у прокуратурі:
- 21 жовтня внаслідок обстрілу села Янтарне Донецької області загинув 11-річний хлопчик.
- 21 жовтня внаслідок обстрілу міста Запоріжжя тілесні ушкодження отримала 8-річна дівчинка.
- 21 жовтня внаслідок обстрілу села Бузьке Новоодеського району Миколаївської області ушкодження отримала 15-річна дівчина.
- 22 жовтня внаслідок обстрілу міста Суми Сумської області загинула 14-річна дівчинка.
Найбільше постраждало дітей, за даними прокуратури, у таких областях: Донецькій - 595, Харківській - 453, Дніпропетровській - 178, Херсонській - 180, Київській - 133, Запорізькій - 145.
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