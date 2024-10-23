Жертвами войны рф против Украины стал 581 ребенок
Киев • УНН
По данным ювенальных прокуроров, 581 ребенок погиб и более 1649 получили ранения в результате вооруженной агрессии рф в Украине. Больше всего пострадавших в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.
581 ребенок погиб в Украине в результате вооруженной агрессии рф, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
"Более 2230 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. На утро 23 октября 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 581 ребенок погиб и более 1649 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В течение последних дней, как сообщили в прокуратуре:
- 21 октября в результате обстрела села Янтарное Донецкой области погиб 11-летний мальчик.
- 21 октября в результате обстрела города Запорожье телесные повреждения получила 8-летняя девочка.
- 21 октября в результате обстрела села Бугское Новоодесского района Николаевской области повреждения получила 15-летняя девушка.
- 22 октября в результате обстрела города Сумы Сумской области погибла 14-летняя девочка.
Больше всего пострадало детей, по данным прокуратуры, в таких областях: Донецкой - 595, Харьковской - 453, Днепропетровской - 178, Херсонской - 180, Киевской - 133, Запорожской - 145.
Лубинец: 1,5 млн детей, находящихся на оккупированных территориях, под угрозой депортации12 сентября 2024, 19:14 • 39172 просмотра