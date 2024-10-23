Жертвами войны рф против Украины стал 581 ребенок

ukenru
Эксклюзив
Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны
  •  36145 просмотра

Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

УНН ищет редактора ленты новостей
  •  112432 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
  •  118586 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
  •  121622 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
  •  119767 просмотра

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Эксклюзив
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
  •  131840 просмотра

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
  •  103806 просмотра

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Эксклюзив
АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
  •  99413 просмотра

АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Эксклюзив
"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
  •  79869 просмотра

"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ
22 октября 2024, 06:34  •  129815 просмотра

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина готова к "корректировкам" формулы мира, но есть условие - Ермак

Украина готова к "корректировкам" формулы мира, но есть условие - Ермак

  •  79887 просмотра
Зеленский: прекращение ударов по энергетике может привести к завершению горячей фазы войны

Зеленский: прекращение ударов по энергетике может привести к завершению горячей фазы войны

  •  79235 просмотра
В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов

В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов

  •  97257 просмотра
Ученики временно оккупированного Мариуполя пишут обязательные "письма солдатам" - Сопротивление

Ученики временно оккупированного Мариуполя пишут обязательные "письма солдатам" - Сопротивление

  •  83248 просмотра
Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК

Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК

  •  23722 просмотра
публикации
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  121895 просмотра
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
Эксклюзив

  •  131847 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  123490 просмотра
Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

22 октября 2024, 06:34  •  129820 просмотра
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

21 октября 2024, 15:20  •  152999 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

21 октября 2024, 19:10  •  100825 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  103300 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  131434 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  167078 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  115102 просмотра
Актуальное
Жертвами войны рф против Украины стал 581 ребенок

Жертвами войны рф против Украины стал 581 ребенок

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 06:53  •  1929 просмотра

Read in English

По данным ювенальных прокуроров, 581 ребенок погиб и более 1649 получили ранения в результате вооруженной агрессии рф в Украине. Больше всего пострадавших в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

581 ребенок погиб в Украине в результате вооруженной агрессии рф, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"Более 2230 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. На утро 23 октября 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 581 ребенок погиб и более 1649 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В течение последних дней, как сообщили в прокуратуре:

  • 21 октября в результате обстрела села Янтарное Донецкой области погиб 11-летний мальчик.
  • 21 октября в результате обстрела города Запорожье телесные повреждения получила 8-летняя девочка.
  • 21 октября в результате обстрела села Бугское Новоодесского района Николаевской области повреждения получила 15-летняя девушка.
  • 22 октября в результате обстрела города Сумы Сумской области погибла 14-летняя девочка.

Больше всего пострадало детей, по данным прокуратуры, в таких областях: Донецкой - 595, Харьковской - 453, Днепропетровской - 178, Херсонской - 180, Киевской - 133, Запорожской - 145.

Лубинец: 1,5 млн детей, находящихся на оккупированных территориях, под угрозой депортации12 сентября 2024, 19:14 • 39172 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
ukrainaУкраина
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
sumyСумы
kievКиев
kharkivХарьков