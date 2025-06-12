Зеленський веде війну за національне виживання на власній землі - Келлог

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив, що намагався переконати очільника Білого Дому Дональда Трампа ставитися з розумінням до ситуації, в якій перебуває Президент Володимир Зеленський. Український лідер веде боротьбу за національне виживання, наголосив Келлог під час виступу на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі, повідомляє УНН.

Зеленський веде війну за національне виживання на своїй власній землі… Коли ви це бачите, маєте цінувати проблеми, з якими вони стикаються зараз на місцях. Гадаю, іноді ми цього не бачимо - зауважив Келлог.

Спецпредставник Трампа також нагадав, що від часів Авраама Лінкольна не було жодного президента Сполучених Штатів, який мав би вести війну на території США.

Я сказав: сер, у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який би мусив робити те, що зробив президент Зеленський - наголосив Келлог.

Доповнення

Країни G7 можуть відмовитися від спільного комюніке на саміті в Канаді через великі розбіжності між США та іншими членами щодо питань України та кліматичних змін. Замість цього, лідери можуть опублікувати окремі заяви.