Зеленський веде війну за національне виживання на власній землі - Келлог
Київ • УНН
Представник США Кіт Келлог заявив, що переконував Трампа з розумінням ставитися до Зеленського. Український лідер веде боротьбу за національне виживання країни.
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив, що намагався переконати очільника Білого Дому Дональда Трампа ставитися з розумінням до ситуації, в якій перебуває Президент Володимир Зеленський. Український лідер веде боротьбу за національне виживання, наголосив Келлог під час виступу на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі, повідомляє УНН.
Зеленський веде війну за національне виживання на своїй власній землі… Коли ви це бачите, маєте цінувати проблеми, з якими вони стикаються зараз на місцях. Гадаю, іноді ми цього не бачимо
Спецпредставник Трампа також нагадав, що від часів Авраама Лінкольна не було жодного президента Сполучених Штатів, який мав би вести війну на території США.
Я сказав: сер, у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який би мусив робити те, що зробив президент Зеленський
Доповнення
Країни G7 можуть відмовитися від спільного комюніке на саміті в Канаді через великі розбіжності між США та іншими членами щодо питань України та кліматичних змін. Замість цього, лідери можуть опублікувати окремі заяви.