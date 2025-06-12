Зеленський веде війну за національне виживання на власній землі - Келлог

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
Ексклюзив
12:52 • 11855 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
11:23 • 30679 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
10:59 • 38593 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Ексклюзив
10:38 • 38411 перегляди
Сповільнена реакція, нуль відповідальності: чому кермування напідпитку це прояв аморальності
Ексклюзив
10:04 • 51254 перегляди
Квартира з ремонтом чи "після будівельників": що вигідніше купувати сьогодні
11 червня, 16:32 • 83450 перегляди
Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
Ексклюзив
11 червня, 13:57 • 148628 перегляди
“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін
Ексклюзив
11 червня, 12:47 • 133860 перегляди
Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх
Ексклюзив
11 червня, 12:09 • 126352 перегляди
Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту
Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 123379 перегляди
"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+18°
7.2м/с
49%
748мм
Популярнi новини
"Мирні" переговори: кремль намагається довести нікчемність України як держави - ISW12 червня, 04:46 • 92975 перегляди
Рубіо від імені американського народу привітав росіян з днем рф12 червня, 06:15 • 131221 перегляди
В Індії розбився пасажирський літак Air India: що відомо08:59 • 60400 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: МЗС з'ясовує, чи були українці на борту09:43 • 53316 перегляди
Ціни на ліки зростають, попри заборону маркетингу: моніторинг після трьох місяців роботи фармринку за новими правилами10:12 • 54884 перегляди
Публікації
Ціни на ліки зростають, попри заборону маркетингу: моніторинг після трьох місяців роботи фармринку за новими правилами10:12 • 55234 перегляди
Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників11 червня, 16:11 • 158927 перегляди
Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків 11 червня, 11:05 • 225479 перегляди
Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 259057 перегляди
Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно10 червня, 16:21 • 223569 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джозеф Кіт Келлог
Петро Порошенко
Федоров Михайло Альбертович
Актуальні місця
Україна
India
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Лондон
Реклама
УНН Lite
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros09:57 • 33022 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 85974 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 111778 перегляди
Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я10 червня, 17:29 • 115699 перегляди
Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"10 червня, 13:35 • 137552 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ту-160
Ту-95
Ту-22М
Бук (ЗРК)

Зеленський веде війну за національне виживання на власній землі - Келлог

Київ • УНН

 • 4084 перегляди

Представник США Кіт Келлог заявив, що переконував Трампа з розумінням ставитися до Зеленського. Український лідер веде боротьбу за національне виживання країни.

Зеленський веде війну за національне виживання на власній землі - Келлог

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив, що намагався переконати очільника Білого Дому Дональда Трампа ставитися з розумінням до ситуації, в якій перебуває Президент Володимир Зеленський. Український лідер веде боротьбу за національне виживання, наголосив Келлог під час виступу на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі, повідомляє УНН.

Зеленський веде війну за національне виживання на своїй власній землі… Коли ви це бачите, маєте цінувати проблеми, з якими вони стикаються зараз на місцях. Гадаю, іноді ми цього не бачимо

- зауважив Келлог.

Спецпредставник Трампа також нагадав, що від часів Авраама Лінкольна не було жодного президента Сполучених Штатів, який мав би вести війну на території США.

Я сказав: сер, у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який би мусив робити те, що зробив президент Зеленський

- наголосив Келлог.

Доповнення

Країни G7 можуть відмовитися від спільного комюніке на саміті в Канаді через великі розбіжності між США та іншими членами щодо питань України та кліматичних змін. Замість цього, лідери можуть опублікувати окремі заяви.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Джозеф Кіт Келлог
Білий дім
Дональд Трамп
Брюссельський столичний регіон
Канада
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9