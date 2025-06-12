Зеленский ведет войну за национальное выживание на собственной земле – Келлог

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что пытался убедить главу Белого Дома Дональда Трампа относиться с пониманием к ситуации, в которой находится Президент Владимир Зеленский. Украинский лидер ведет борьбу за национальное выживание, подчеркнул Келлог во время выступления на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе, сообщает УНН.

Зеленский ведет войну за национальное выживание на своей собственной земле… Когда вы это видите, должны ценить проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас на местах. Думаю, иногда мы этого не видим - заметил Келлог.

Спецпредставитель Трампа также напомнил, что со времен Авраама Линкольна не было ни одного президента Соединенных Штатов, который должен был бы вести войну на территории США.

Я сказал: сэр, у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который должен был бы делать то, что сделал президент Зеленский - подчеркнул Келлог.

Дополнение

Страны G7 могут отказаться от общего коммюнике на саммите в Канаде из-за больших разногласий между США и другими членами по вопросам Украины и климатических изменений. Вместо этого, лидеры могут опубликовать отдельные заявления.