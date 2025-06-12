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Зеленский ведет войну за национальное выживание на собственной земле – Келлог

Киев • УНН

 • 3844 просмотра

Представитель США Кит Келлог заявил, что убеждал Трампа с пониманием относиться к Зеленскому. Украинский лидер ведет борьбу за национальное выживание страны.

Зеленский ведет войну за национальное выживание на собственной земле – Келлог

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что пытался убедить главу Белого Дома Дональда Трампа относиться с пониманием к ситуации, в которой находится Президент Владимир Зеленский. Украинский лидер ведет борьбу за национальное выживание, подчеркнул Келлог во время выступления на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе, сообщает УНН.

Зеленский ведет войну за национальное выживание на своей собственной земле… Когда вы это видите, должны ценить проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас на местах. Думаю, иногда мы этого не видим

- заметил Келлог.

Спецпредставитель Трампа также напомнил, что со времен Авраама Линкольна не было ни одного президента Соединенных Штатов, который должен был бы вести войну на территории США.

Я сказал: сэр, у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который должен был бы делать то, что сделал президент Зеленский

- подчеркнул Келлог.

Дополнение

Страны G7 могут отказаться от общего коммюнике на саммите в Канаде из-за больших разногласий между США и другими членами по вопросам Украины и климатических изменений. Вместо этого, лидеры могут опубликовать отдельные заявления.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Кит Келлогг
Белый дом
Дональд Трамп
Брюссель
Канада
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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