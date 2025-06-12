Зеленский ведет войну за национальное выживание на собственной земле – Келлог
Киев • УНН
Представитель США Кит Келлог заявил, что убеждал Трампа с пониманием относиться к Зеленскому. Украинский лидер ведет борьбу за национальное выживание страны.
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что пытался убедить главу Белого Дома Дональда Трампа относиться с пониманием к ситуации, в которой находится Президент Владимир Зеленский. Украинский лидер ведет борьбу за национальное выживание, подчеркнул Келлог во время выступления на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе, сообщает УНН.
Зеленский ведет войну за национальное выживание на своей собственной земле… Когда вы это видите, должны ценить проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас на местах. Думаю, иногда мы этого не видим
Спецпредставитель Трампа также напомнил, что со времен Авраама Линкольна не было ни одного президента Соединенных Штатов, который должен был бы вести войну на территории США.
Я сказал: сэр, у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который должен был бы делать то, что сделал президент Зеленский
Дополнение
Страны G7 могут отказаться от общего коммюнике на саммите в Канаде из-за больших разногласий между США и другими членами по вопросам Украины и климатических изменений. Вместо этого, лидеры могут опубликовать отдельные заявления.