Зеленський у Мадриді нагородив Орденом княгині Ольги директорку іспанського Фонду за допомогу Україні
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський у Мадриді вручив Орден княгині Ольги директорці Фонду монастиря Санта-Клара сестрі Марії Люсії Карам Падії. Вона понад 40 разів відвідала Україну з гуманітарними місіями, надаючи допомогу пораненим воїнам та цивільним.
Під час свого офіційного візиту до Іспанії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою Фонду монастиря Санта-Клара, сестрою Марією Люсією Карам Падія, та вручив їй державну нагороду за значну підтримку України. Фонд надав критично важливу гуманітарну та медичну допомогу. Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Президент відзначив безпрецедентну відданість сестри Марії Люсії, яка відвідала Україну з гуманітарними місіями понад 40 разів з початку повномасштабного вторгнення.
Сестра Марія Люсія Карам Падія, директорка Фонду монастиря Санта-Клара, була в Україні від самого початку російської агресії вже більш ніж 40 разів. Кожного разу з молитвою, з підтримкою для наших поранених воїнів, з гуманітарною допомогою для людей
Президент нагородив сестру Марію Люсію Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня та висловив вдячність усім, хто допомагає Україні: "Завжди будемо вдячні всім, хто не залишається осторонь нашої боротьби й допомагає Україні захищати людей: духовним лідерам, громадським діячам, політикам, підприємцям. Дякую!".
