$42.070.02
48.790.20
ukenru
16:46 • 8414 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
14:29 • 18241 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 30934 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 19319 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 22083 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 25073 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25032 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 31345 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 25085 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58998 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
Погода
+3°
2.8м/с
72%
751мм
Зеленський у Мадриді нагородив Орденом княгині Ольги директорку іспанського Фонду за допомогу Україні

Київ • УНН

 1150 перегляди

Президент Володимир Зеленський у Мадриді вручив Орден княгині Ольги директорці Фонду монастиря Санта-Клара сестрі Марії Люсії Карам Падії. Вона понад 40 разів відвідала Україну з гуманітарними місіями, надаючи допомогу пораненим воїнам та цивільним.

Зеленський у Мадриді нагородив Орденом княгині Ольги директорку іспанського Фонду за допомогу Україні

Під час свого офіційного візиту до Іспанії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою Фонду монастиря Санта-Клара, сестрою Марією Люсією Карам Падія, та вручив їй державну нагороду за значну підтримку України. Фонд надав критично важливу гуманітарну та медичну допомогу. Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Президент відзначив безпрецедентну відданість сестри Марії Люсії, яка відвідала Україну з гуманітарними місіями понад 40 разів з початку повномасштабного вторгнення.

Зеленський сьогодні в Іспанії, у середу анонсував зустрічі в Туреччині: що на порядку денному18.11.25, 09:28 • 2762 перегляди

Сестра Марія Люсія Карам Падія, директорка Фонду монастиря Санта-Клара, була в Україні від самого початку російської агресії вже більш ніж 40 разів. Кожного разу з молитвою, з підтримкою для наших поранених воїнів, з гуманітарною допомогою для людей 

– сказав Зеленський.

Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Феліпе VI18.11.25, 18:11 • 1056 переглядiв

Президент нагородив сестру Марію Люсію Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня та висловив вдячність усім, хто допомагає Україні: "Завжди будемо вдячні всім, хто не залишається осторонь нашої боротьби й допомагає Україні захищати людей: духовним лідерам, громадським діячам, політикам, підприємцям. Дякую!".

Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ 18.11.25, 16:05 • 19323 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Війна в Україні
благодійність
Іспанія
Мадрид
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна