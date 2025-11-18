Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Феліпе VI
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI, подякувавши за підтримку України. Зеленський перебуває в Іспанії для посилення допомоги та наближення закінчення війни.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Глава держави подякував Іспанії за щиру підтримку України під час боротьби проти російської агресії – за військову допомогу й тепле ставлення до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у цій країні.
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ 18.11.25, 16:05 • 19328 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський перебуває в Іспанії для зустрічей, спрямованих на посилення допомоги та наближення закінчення війни. Завтра він матиме зустрічі в Туреччині, де запропонує напрацьовані рішення та працюватиме над відновленням обмінів полоненими.