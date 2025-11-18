Зеленский встретился с Королем Испании Фелипе VI

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Королем Испании Фелипе VI в королевской резиденции Сарсуэла, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Подробности

Глава государства поблагодарил Испанию за искреннюю поддержку Украины во время борьбы против российской агрессии – за военную помощь и теплое отношение к украинцам, нашедшим временное убежище в этой стране.

Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Испании для встреч, направленных на усиление помощи и приближение окончания войны. Завтра он проведет встречи в Турции, где предложит наработанные решения и будет работать над возобновлением обменов пленными.