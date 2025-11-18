$42.070.02
Укрэнерго вводит почасовые отключения света на всю среду, 19 ноября
Эксклюзив
14:29 • 16108 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
14:10 • 29610 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
14:05 • 18556 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
12:54 • 21542 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
11:49 • 24868 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43 • 24882 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
18 ноября, 07:59 • 31267 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
18 ноября, 07:00 • 25038 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советы
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 58969 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
Зеленский встретился с Королем Испании Фелипе VI

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Королем Испании Фелипе VI, поблагодарив за поддержку Украины. Зеленский находится в Испании для усиления помощи и приближения окончания войны.

Зеленский встретился с Королем Испании Фелипе VI

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Королем Испании Фелипе VI в королевской резиденции Сарсуэла, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Подробности

Глава государства поблагодарил Испанию за искреннюю поддержку Украины во время борьбы против российской агрессии – за военную помощь и теплое отношение к украинцам, нашедшим временное убежище в этой стране.

Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ18.11.25, 16:05 • 18566 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Испании для встреч, направленных на усиление помощи и приближение окончания войны. Завтра он проведет встречи в Турции, где предложит наработанные решения и будет работать над возобновлением обменов пленными.

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Испания
Турция
Владимир Зеленский
Украина