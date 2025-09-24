$41.380.13
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 1464 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 18705 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 36680 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 31086 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 29785 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 58267 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 28493 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 64743 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52 • 42852 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
Зеленський: те, що путін сьогодні робить - це його сигнали НАТО

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремль не прагне миру, а посилає сигнали НАТО, перетинаючи повітряний простір Альянсу.

Зеленський: те, що путін сьогодні робить - це його сигнали НАТО

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що кремль не прагне до миру і натомість надсилає сигнали НАТО, перетинаючи повітряний простір Альянсу. Про це він заявив під час інтерв'ю з Бретом Баєром з Fox News, передає УНН.

Деталі

На думку Президента України, зустріч на Алясці із Трампом путін використав ситуацію для того, аби відтягнути час і ввести в оману президента США щодо того, що рф начебто прагне миру. Утім, за словами Зеленського, Трамп своєю чергою "хотів справді провести тристоронню зустріч між нами" і вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, але путін цього боїться.

"Він боїться такої зустрічі, тому що він повинен мати якийсь результат, але його результат на сьогодні - продовжити війну... З того часу він також побував в країнах НАТО: три літаки в Естонію, безпілотники в Польщу… Тож те, що путін сьогодні робить - це його сигнали НАТО. Він хоче відчути, як вони можуть захистити свої країни, а він відчуває, що вони не можуть. Не вистачає ППО, вони погано навчені", - сказав Президент.

"Він хоче піти на інші території", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський відзначив позитивну риторику президента США Дональда Трампа щодо повернення всіх українських територій та наголосив, що обидві країни прагнуть якнайшвидше завершити війну.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Fox News
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Естонія
Польща