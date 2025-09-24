Зеленський: те, що путін сьогодні робить - це його сигнали НАТО
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремль не прагне миру, а посилає сигнали НАТО, перетинаючи повітряний простір Альянсу.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що кремль не прагне до миру і натомість надсилає сигнали НАТО, перетинаючи повітряний простір Альянсу. Про це він заявив під час інтерв'ю з Бретом Баєром з Fox News, передає УНН.
Деталі
На думку Президента України, зустріч на Алясці із Трампом путін використав ситуацію для того, аби відтягнути час і ввести в оману президента США щодо того, що рф начебто прагне миру. Утім, за словами Зеленського, Трамп своєю чергою "хотів справді провести тристоронню зустріч між нами" і вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, але путін цього боїться.
"Він боїться такої зустрічі, тому що він повинен мати якийсь результат, але його результат на сьогодні - продовжити війну... З того часу він також побував в країнах НАТО: три літаки в Естонію, безпілотники в Польщу… Тож те, що путін сьогодні робить - це його сигнали НАТО. Він хоче відчути, як вони можуть захистити свої країни, а він відчуває, що вони не можуть. Не вистачає ППО, вони погано навчені", - сказав Президент.
"Він хоче піти на інші території", - наголосив Зеленський.
