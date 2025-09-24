Зеленский: то, что Путин сегодня делает – это его сигналы НАТО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что кремль не стремится к миру и вместо этого посылает сигналы НАТО, пересекая воздушное пространство Альянса. Об этом он заявил во время интервью с Бретом Баером из Fox News, передает УНН.
Подробности
По мнению Президента Украины, встречу на Аляске с Трампом Путин использовал для того, чтобы оттянуть время и ввести в заблуждение президента США относительно того, что РФ якобы стремится к миру. Впрочем, по словам Зеленского, Трамп в свою очередь "хотел действительно провести трехстороннюю встречу между нами" и разрешить конфликт дипломатическим путем, но Путин этого боится.
"Он боится такой встречи, потому что он должен иметь какой-то результат, но его результат на сегодня - продолжить войну... С тех пор он также побывал в странах НАТО: три самолета в Эстонию, беспилотники в Польшу... Так что то, что Путин сегодня делает - это его сигналы НАТО. Он хочет почувствовать, как они могут защитить свои страны, а он чувствует, что они не могут. Не хватает ПВО, они плохо обучены", - сказал Президент.
"Он хочет пойти на другие территории", - подчеркнул Зеленский.
Напомним
Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил позитивную риторику президента США Дональда Трампа относительно возвращения всех украинских территорий и подчеркнул, что обе страны стремятся как можно скорее завершить войну.