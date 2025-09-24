$41.380.13
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 1378 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 18652 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 36584 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 31011 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 29726 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 58148 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 28470 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 64715 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42845 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
Зеленский: то, что Путин сегодня делает – это его сигналы НАТО

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремль не стремится к миру, а посылает сигналы НАТО, пересекая воздушное пространство Альянса.

Зеленский: то, что Путин сегодня делает – это его сигналы НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что кремль не стремится к миру и вместо этого посылает сигналы НАТО, пересекая воздушное пространство Альянса. Об этом он заявил во время интервью с Бретом Баером из Fox News, передает УНН.

Подробности

По мнению Президента Украины, встречу на Аляске с Трампом Путин использовал для того, чтобы оттянуть время и ввести в заблуждение президента США относительно того, что РФ якобы стремится к миру. Впрочем, по словам Зеленского, Трамп в свою очередь "хотел действительно провести трехстороннюю встречу между нами" и разрешить конфликт дипломатическим путем, но Путин этого боится.

"Он боится такой встречи, потому что он должен иметь какой-то результат, но его результат на сегодня - продолжить войну... С тех пор он также побывал в странах НАТО: три самолета в Эстонию, беспилотники в Польшу... Так что то, что Путин сегодня делает - это его сигналы НАТО. Он хочет почувствовать, как они могут защитить свои страны, а он чувствует, что они не могут. Не хватает ПВО, они плохо обучены", - сказал Президент.

"Он хочет пойти на другие территории", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил позитивную риторику президента США Дональда Трампа относительно возвращения всех украинских территорий и подчеркнул, что обе страны стремятся как можно скорее завершить войну.

Алена Уткина

Владимир Путин
Аляска
Фокс Ньюс
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эстония
Польша