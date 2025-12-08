$42.060.13
Ексклюзив
10:53 • 1716 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 1322 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 3782 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 5822 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 6196 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 16560 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 11560 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 23250 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 35814 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 32262 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Зеленський схвалив управління ресурсами в сфері оборони з урахуванням досвіду НАТО і ЄС: що змінюється

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Президент Зеленський підписав закон №8187, що вдосконалює управління оборонними ресурсами, враховуючи досвід країн НАТО та ЄС. Уряд формуватиме порядок управління, а Міноборони визначатиме облік та звітність.

Зеленський схвалив управління ресурсами в сфері оборони з урахуванням досвіду НАТО і ЄС: що змінюється

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення процедур управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і ЄС (реєстр. №8187), повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Документом передбачено застосування принципів програмно проєктного менеджменту як основи ефективного управління оборонними ресурсами за досвідом держав-членів Альянсу та ЄС.

Як повідомлялося, серед головних змін – відтепер порядок управління ресурсами у сфері оборони формує уряд.

Водночас управління ресурсами у сфері оборони належить до основних функцій Міністерства оборони України. Міноборони також визначає порядок обліку та звітності про наявність та якісний стан ресурсів у сфері оборони.

"Законопроєкт пропонує, аби центральні та інші органи виконавчої влади у сфері оборони здійснювали заходи щодо удосконалення управління ресурсами у сфері оборони з використанням досвіду держав-членів НАТО та Європейського Союзу", – розповів голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Пришвидшення постачання для бригад ЗСУ": цифровізація обліку майна МО України вже впроваджена у 200 військових частинах21.02.24, 17:10 • 17388 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Міністерство оборони України
НАТО
Європейський Союз
Володимир Зеленський