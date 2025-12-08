Зеленський схвалив управління ресурсами в сфері оборони з урахуванням досвіду НАТО і ЄС: що змінюється
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав закон №8187, що вдосконалює управління оборонними ресурсами, враховуючи досвід країн НАТО та ЄС. Уряд формуватиме порядок управління, а Міноборони визначатиме облік та звітність.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення процедур управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і ЄС (реєстр. №8187), повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
Документом передбачено застосування принципів програмно проєктного менеджменту як основи ефективного управління оборонними ресурсами за досвідом держав-членів Альянсу та ЄС.
Як повідомлялося, серед головних змін – відтепер порядок управління ресурсами у сфері оборони формує уряд.
Водночас управління ресурсами у сфері оборони належить до основних функцій Міністерства оборони України. Міноборони також визначає порядок обліку та звітності про наявність та якісний стан ресурсів у сфері оборони.
"Законопроєкт пропонує, аби центральні та інші органи виконавчої влади у сфері оборони здійснювали заходи щодо удосконалення управління ресурсами у сфері оборони з використанням досвіду держав-членів НАТО та Європейського Союзу", – розповів голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.
