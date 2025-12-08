Зеленский одобрил управление ресурсами в сфере обороны с учетом опыта НАТО и ЕС: что меняется

$42.060.13
49.000.23
ukenru
11:28 • 1308 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 4564 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 3014 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 5486 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 7366 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 7082 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 17740 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 11732 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 23374 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 35962 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
81%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"8 декабря, 02:06 • 19766 просмотра
Встреча европейских лидеров с Зеленским в Лондоне: у Стармера озвучили главный принцип переговоров8 декабря, 03:43 • 3714 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 19567 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo06:54 • 4700 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 7598 просмотра
публикации
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 4594 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 17757 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 64324 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 73718 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 85075 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 17770 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 48941 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 59336 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 60239 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 74322 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Золото
Facebook

Зеленский одобрил управление ресурсами в сфере обороны с учетом опыта НАТО и ЕС: что меняется

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Президент Зеленский подписал закон №8187, совершенствующий управление оборонными ресурсами, учитывая опыт стран НАТО и ЕС. Правительство будет формировать порядок управления, а Минобороны будет определять учет и отчетность.

Зеленский одобрил управление ресурсами в сфере обороны с учетом опыта НАТО и ЕС: что меняется

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании процедур управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств-членов НАТО и ЕС (регистр. №8187), сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Документом предусмотрено применение принципов программно-проектного менеджмента как основы эффективного управления оборонными ресурсами по опыту государств-членов Альянса и ЕС.

Как сообщалось, среди главных изменений – отныне порядок управления ресурсами в сфере обороны формирует правительство.

В то же время управление ресурсами в сфере обороны относится к основным функциям Министерства обороны Украины. Минобороны также определяет порядок учета и отчетности о наличии и качественном состоянии ресурсов в сфере обороны.

"Законопроект предлагает, чтобы центральные и другие органы исполнительной власти в сфере обороны осуществляли меры по усовершенствованию управления ресурсами в сфере обороны с использованием опыта государств-членов НАТО и Европейского Союза", – рассказал председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Министерство обороны Украины
НАТО
Европейский Союз
Владимир Зеленский