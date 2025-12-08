Зеленский одобрил управление ресурсами в сфере обороны с учетом опыта НАТО и ЕС: что меняется

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании процедур управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств-членов НАТО и ЕС (регистр. №8187), сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Документом предусмотрено применение принципов программно-проектного менеджмента как основы эффективного управления оборонными ресурсами по опыту государств-членов Альянса и ЕС.

Как сообщалось, среди главных изменений – отныне порядок управления ресурсами в сфере обороны формирует правительство.

В то же время управление ресурсами в сфере обороны относится к основным функциям Министерства обороны Украины. Минобороны также определяет порядок учета и отчетности о наличии и качественном состоянии ресурсов в сфере обороны.

"Законопроект предлагает, чтобы центральные и другие органы исполнительной власти в сфере обороны осуществляли меры по усовершенствованию управления ресурсами в сфере обороны с использованием опыта государств-членов НАТО и Европейского Союза", – рассказал председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.