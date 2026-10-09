Зеленський розповів, якими дронами Сили оборони вдарили по російських НПЗ: модифіковані FP-1 та Ан-196 RS
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що Омський НПЗ у росії уразили дронами FP-6 (модифікованими FP-1), а Ухтинський НПЗ - безпілотниками Ан-196 RS.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, яку саме зброю застосували Сили оборони для ударів по російських нафтопереробних заводах. За його словами, Омський НПЗ атакували дронами FP-6 (модифікованими FP-1). Для ураження Ухтинського НПЗ використали безпілотники Ан-196 RS (належать до сімейства українських далекобійних безпілотників "Лютий"), пише УНН.
Омський НПЗ - найбільше нафтопереробне підприємство росії з потужністю близько 22 млн тонн нафти на рік. Розташоване приблизно за 2500 км від українського кордону в омській області рф. Підприємство належить російській компанії "Газпром нафта". Виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, мастила й інші нафтопродукти.
Інша ціль Збройних сил України, Ухтинський НПЗ - розташований за 1900 км від українського кордону в республіці комі. Підприємство належить російській компанії "Лукойл" і переробляє близько 4,2 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти.
За даними Генштабу ЗСУ, обидва підприємства задіяні в забезпеченні російської армії.
Президент також підтвердив ураження ще одного російського дата-центру, назвавши це дзеркальною відповіддю на удари рф по Україні. А оборонна компанія Fire Point, дронами виробництва якої Сили оборони вразили ціль, повідомила, що це був найбільший дата-центр російської компанії "Яндекс" - "Яндекс ДЦ Калуга". Розташований він в індустріальному парку "Грабцево" калузької області рф.
Джерело фото: @firepointofficial
Проєктна потужність об'єкта становить 63 МВт. За даними української оборонної компанії, внаслідок влучань кілька модулів дата-центру повністю виведено з ладу.
Станом на 2026 рік "Яндекс" має п'ять великих дата-центрів, два з яких за останні два дні зазнали атак Сил оборони України. 8 жовтня українські безпілотники уразили дата-центр компанії у сасові рязанської області. Після удару в росії зафіксували перебої в роботі низки онлайн-сервісів.
Нагадаємо
8 жовтня Сили оборони уразили дронами FP-1 нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані. Для атаки безпілотники подолали понад 1300 км.
Потужність Салаватського комплексу становить до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік. За даними Генерального штабу ЗСУ, підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.