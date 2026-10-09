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The New York Times

Зеленский рассказал, какими дронами Силы обороны нанесли удар по российским НПЗ: модифицированными FP-1 и Ан-196 RS

Киев • УНН

 • 9092 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что Омский НПЗ в России поразили дронами FP-6 (модифицированными FP-1), а Ухтинский НПЗ - беспилотниками Ан-196 RS.

Зеленский рассказал, какими дронами Силы обороны нанесли удар по российским НПЗ: модифицированными FP-1 и Ан-196 RS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какое именно оружие Силы обороны применили для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, Омский НПЗ атаковали дронами FP-6 (модифицированными FP-1). Для поражения Ухтинского НПЗ использовали беспилотники Ан-196 RS (относятся к семейству украинских дальнобойных беспилотников "Лютый"), пишет УНН.

Омский НПЗ — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие России мощностью около 22 млн тонн нефти в год. Расположено примерно в 2500 км от украинской границы в Омской области РФ. Предприятие принадлежит российской компании "Газпром нефть". Производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другие нефтепродукты.

Другая цель Вооружённых сил Украины, Ухтинский НПЗ, расположена в 1900 км от украинской границы в Республике Коми. Предприятие принадлежит российской компании "Лукойл" и перерабатывает около 4,2 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты. 

По данным Генштаба ВСУ, оба предприятия задействованы в обеспечении российской армии.

Президент также подтвердил поражение ещё одного российского дата-центра, назвав это зеркальным ответом на удары РФ по Украине. А оборонная компания Fire Point, дронами производства которой Силы обороны поразили цель, сообщила, что это был крупнейший дата-центр российской компании "Яндекс" — "Яндекс ДЦ Калуга". Он расположен в индустриальном парке "Грабцево" Калужской области РФ.

Источник фото: @firepointofficial

Проектная мощность объекта составляет 63 МВт. По данным украинской оборонной компании, в результате попаданий несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. 

По состоянию на 2026 год у "Яндекса" пять крупных дата-центров, два из которых за последние два дня подверглись атакам Сил обороны Украины. 8 октября украинские беспилотники поразили дата-центр компании в Сасове Рязанской области. После удара в России зафиксировали перебои в работе ряда онлайн-сервисов.  

Напомним

8 октября Силы обороны поразили дронами FP-1 нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Для атаки беспилотники преодолели более 1300 км.  

Мощность Салаватского комплекса составляет до 10 млн тонн углеводородного сырья в год. По данным Генерального штаба ВСУ, предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.

Евгений Царенко

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