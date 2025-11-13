Зеленський провів нараду з військовим командуванням: йшлося про військові і кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Запоріжжя провів безпекову нараду з військовим командуванням, під час якої порушувалося питання військових і кадрових заходів для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля, про що повідомив у соцмережах у четвер, пише УНН.

Під час робочої поїздки в Запорізьку область провів безпекову нараду з військовим командуванням. Головна увага – оперативній обстановці на Півдні, завданням бригад і полків, військовим і кадровим заходам для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля - написав Зеленський.

Також, з його слів, увагу приділено "укріпленню інженерними заходами Степногірського напрямку та евакуації цивільних із визначених районів". "Окрема тема наради – протиповітряний захист доріг, логістики, критичної інфраструктури Запоріжжя. Була доповідь і про оперативну обстановку в районі Покровського", - зазначив Президент.

Зеленський на Запоріжжі: з'їздив до українських захисників із Оріхівського напрямку

Він зустрівся з воїнами 17-го армійського корпусу, подякував їм за службу й захист України, відзначив державними нагородами. "Безумовно, схід України – великий виклик. І тут, на Оріхівському напрямку, завжди було гаряче. Дякую всім солдатам, офіцерам, сержантам за те, що захищаєте цей напрямок – Запорізьку область у цілому, місто Запоріжжя, яке дуже важливе. Дякую, що завдяки вашому захисту воно має життя", - підкреслив Зеленський.

Зеленський отримав доповідь від оборонців в районі Степногірська: окупанти намагаються обійти оборонні споруди

Сили оборони Півдня України повідомляли про відхід з позицій у районі Рівнопілля на Запоріжжі 11 листопада - українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі.