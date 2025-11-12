ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Київ • УНН
Українські захисники залишили позиції в районі Рівнопілля Запорізької області з метою зберегти життя особового складу. Це сталось пізно увечері 11 листопада, повідомляє УНН з посиланням на Сили оборони Півдня.
Деталі
11 листопада 2025, пізно увечері, внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі Рівнопілля, з метою збереження життя особового складу, українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі. Просування противника зупинено. Тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків
Нагадаємо
Сили оборони України відійшли з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запорізькому напрямку.