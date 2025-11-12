ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Киев • УНН
Украинские защитники оставили позиции в районе Ровнополья Запорожской области поздно вечером 11 ноября. Это решение принято с целью сохранения жизни личного состава.
Подробности
11 ноября 2025 года, поздно вечером, в результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Ровнополья, с целью сохранения жизни личного состава, украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи. Продвижение противника остановлено. Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению. Ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого соприкосновения этих направлений
Напомним
Силы обороны Украины отошли с позиций возле Новоуспенского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки на Запорожском направлении.