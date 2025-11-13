Зеленский провел совещание с военным командованием: речь шла о военных и кадровых мерах для стабилизации ситуации в районе Ровнополья

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Запорожье провел совещание по безопасности с военным командованием, во время которого поднимался вопрос военных и кадровых мер для стабилизации ситуации в районе Ровнополья, о чем сообщил в соцсетях в четверг, пишет УНН.

Во время рабочей поездки в Запорожскую область провел совещание по безопасности с военным командованием. Главное внимание – оперативной обстановке на Юге, задачам бригад и полков, военным и кадровым мерам для стабилизации ситуации в районе Ровнополья - написал Зеленский.

Также, по его словам, внимание уделено "укреплению инженерными мерами Степногорского направления и эвакуации гражданских из определенных районов". "Отдельная тема совещания – противовоздушная защита дорог, логистики, критической инфраструктуры Запорожья. Был доклад и об оперативной обстановке в районе Покровского", - отметил Президент.

Зеленский на Запорожье: съездил к украинским защитникам с Ореховского направления

Он встретился с воинами 17-го армейского корпуса, поблагодарил их за службу и защиту Украины, отметил государственными наградами. "Безусловно, восток Украины – большой вызов. И здесь, на Ореховском направлении, всегда было горячо. Спасибо всем солдатам, офицерам, сержантам за то, что защищаете это направление – Запорожскую область в целом, город Запорожье, который очень важен. Спасибо, что благодаря вашей защите он имеет жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский получил доклад от защитников в районе Степногорска: оккупанты пытаются обойти оборонительные сооружения

Напомним

Силы обороны Юга Украины сообщали об отходе с позиций в районе Ровнополья на Запорожье 11 ноября - украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи.