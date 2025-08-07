$41.610.07
Ексклюзив
11:55 • 11774 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 38045 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 54335 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 51473 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 34104 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 40030 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 53722 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55093 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119243 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 69284 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
Популярнi новини
кремль намагається посіяти розбрат в адміністрації Трампа для уникнення санкцій - ISW7 серпня, 02:46 • 7412 перегляди
Німеччина скорочує виплати українським біженцям7 серпня, 03:09 • 39095 перегляди
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto7 серпня, 05:55 • 29601 перегляди
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo08:55 • 28278 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 27166 перегляди
Публікації
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%12:15 • 4684 перегляди
"Баланс стає більш привабливим": Зеленський провів нараду по дипстрайках і отримав доповіді про масштаб уражень у росії

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

Президент Зеленський провів нараду щодо «дипстрайків», де обговорили масштаб уражень у росії. Визначено пріоритети для подальших ударів та оборонних виробництв.

"Баланс стає більш привабливим": Зеленський провів нараду по дипстрайках і отримав доповіді про масштаб уражень у росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду по дипстрайках, де отримав доповіді про масштаб уражень у росії, зазначивши, що баланс між українськими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями "стає більш привабливим для України", і що визначено пріоритети для дипстрайків і оборонних виробництв, пише УНН.

Провів нараду щодо дипстрайків - наших цілком справедливих відповідей на російські удари. Доповідали ЗСУ, СБУ, міністр оборони та секретар РНБО про результати наших операцій, а саме - про масштаб уражень у росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора. Важливо, що стає більш привабливим для України баланс між нашими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями

- написав Зеленський у соцмережах.

Зеленський після чергових атак рф: "російська логістика, нафтопереробка, воєнна економіка цілком справедливо отримує відповіді"07.08.25, 12:27 • 1468 переглядiв

І наголосив: "Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат".

"Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв. Спроби росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами!" - підкреслив Президент.

Нові далекобійні операції українських оборонців погоджено - Зеленський 06.08.25, 11:15 • 3916 переглядiв

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна