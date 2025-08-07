"Баланс стає більш привабливим": Зеленський провів нараду по дипстрайках і отримав доповіді про масштаб уражень у росії
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду щодо «дипстрайків», де обговорили масштаб уражень у росії. Визначено пріоритети для подальших ударів та оборонних виробництв.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду по дипстрайках, де отримав доповіді про масштаб уражень у росії, зазначивши, що баланс між українськими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями "стає більш привабливим для України", і що визначено пріоритети для дипстрайків і оборонних виробництв, пише УНН.
Провів нараду щодо дипстрайків - наших цілком справедливих відповідей на російські удари. Доповідали ЗСУ, СБУ, міністр оборони та секретар РНБО про результати наших операцій, а саме - про масштаб уражень у росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора. Важливо, що стає більш привабливим для України баланс між нашими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями
Зеленський після чергових атак рф: "російська логістика, нафтопереробка, воєнна економіка цілком справедливо отримує відповіді"07.08.25, 12:27 • 1468 переглядiв
І наголосив: "Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат".
"Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв. Спроби росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами!" - підкреслив Президент.
Нові далекобійні операції українських оборонців погоджено - Зеленський 06.08.25, 11:15 • 3916 переглядiв