ukenru
Эксклюзив
11:55 • 4666 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 31760 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 47923 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 45740 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 31397 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 38583 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 52865 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 54864 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 118291 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 69233 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
"Баланс становится более привлекательным": Зеленский провел совещание по дипстрайкам и получил доклады о масштабе поражений в рф

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Президент Зеленский провел совещание по «дипстрайкам», где обсудили масштаб поражений в россии. Определены приоритеты для дальнейших ударов и оборонных производств.

"Баланс становится более привлекательным": Зеленский провел совещание по дипстрайкам и получил доклады о масштабе поражений в рф

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по дипстрайкам, где получил доклады о масштабе поражений в россии, отметив, что баланс между украинскими инвестициями в дальнобойное оружие различных типов и его достижениями "становится более привлекательным для Украины", и что определены приоритеты для дипстрайков и оборонных производств, пишет УНН.

Провел совещание по дипстрайкам - нашим вполне справедливым ответам на российские удары. Докладывали ВСУ, СБУ, министр обороны и секретарь СНБО о результатах наших операций, а именно - о масштабе поражений в россии, соотношении между ценой удара и результатом, влиянии на военную машину агрессора. Важно, что становится более привлекательным для Украины баланс между нашими инвестициями в дальнобойное оружие различных типов и его достижениями

- написал Зеленский в соцсетях.

Зеленский после очередных атак рф: "российская логистика, нефтепереработка, военная экономика вполне справедливо получает ответы"07.08.25, 12:27 • 1414 просмотров

И подчеркнул: "Российская логистика, военные объекты, с которых бомбардируют нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери".

"Определили приоритеты для дипстрайков и наших оборонных производств. Попытки россии затянуть войну будут иметь для нее свою цену. Благодарен всем, кто работает ради украинской силы. Горжусь нашими воинами!" - подчеркнул Президент.

Новые дальнобойные операции украинских защитников согласованы - Зеленский06.08.25, 11:15 • 3902 просмотра

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина