"Баланс становится более привлекательным": Зеленский провел совещание по дипстрайкам и получил доклады о масштабе поражений в рф
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание по «дипстрайкам», где обсудили масштаб поражений в россии. Определены приоритеты для дальнейших ударов и оборонных производств.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по дипстрайкам, где получил доклады о масштабе поражений в россии, отметив, что баланс между украинскими инвестициями в дальнобойное оружие различных типов и его достижениями "становится более привлекательным для Украины", и что определены приоритеты для дипстрайков и оборонных производств, пишет УНН.
Провел совещание по дипстрайкам - нашим вполне справедливым ответам на российские удары. Докладывали ВСУ, СБУ, министр обороны и секретарь СНБО о результатах наших операций, а именно - о масштабе поражений в россии, соотношении между ценой удара и результатом, влиянии на военную машину агрессора. Важно, что становится более привлекательным для Украины баланс между нашими инвестициями в дальнобойное оружие различных типов и его достижениями
И подчеркнул: "Российская логистика, военные объекты, с которых бомбардируют нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери".
"Определили приоритеты для дипстрайков и наших оборонных производств. Попытки россии затянуть войну будут иметь для нее свою цену. Благодарен всем, кто работает ради украинской силы. Горжусь нашими воинами!" - подчеркнул Президент.
