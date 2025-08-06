Дальнобойные действия защитников Украины: враг ощутил последствия, не досчитавшись систем ПВО - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил об успешных дальнобойных операциях СБУ, которые уничтожили российские системы ПВО. Враг ощущает последствия действий, детали не разглашаются.
Специальные операции по объектам российской военной машины существенно помогают украинской обороне в противодействии агрессии РФ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей официальной странице, ссылаясь на доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, передает УНН.
Детали
Благодарен за меткость. Враг ощущает последствия наших действий.
Он сообщил о докладе главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Согласно сообщению президента Украины, враг ощущает последствия действий, но подробности относительно операций не раскрываются. В то же время Зеленский подчеркнул, что отдельного внимания за первое полугодие заслуживают результаты СБУ в уничтожении российских систем ПВО.
Напомним
Пока линия фронта внутри Украины, где пытается давить армия РФ, остается "адским ландшафтом беспилотников", украинские спецслужбы готовят скоординированные действия против военных сил противника глубоко внутри России. Вслед за операцией "Паутина", возможны другие сложные удары.