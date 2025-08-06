Далекобійні дії захисників України: ворог відчув наслідки, не дорахувавшись систем ППО - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про успішні далекобійні операції СБУ, які знищили російські системи ППО. Ворог відчуває наслідки дій, деталі не розголошуються.
Спеціальні операції по обʼєктах російської військової машини суттєво допомагають українській оброні у протидії агресії рф. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці, посилаючись на доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка, передає УНН.
Деталі
Вдячний за влучність. Ворог відчуває наслідки наших дій.
Він повідомив про доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.
Згідно з повідомленням президента України, ворог відчуває наслідки дій, але подробиці щодо операцій не розкриваються. Водночас Зеленський наголосив, що на окрему увагу за перше півріччя заслуговують результати СБУ в знищенні російських систем ППО.
Нагадаємо
Поки лінія фронту всередині України, де намагається тиснути армія рф, залишається "пекельним ландшафтом безпілотників", українські спецслужби готують скоординовані дії проти військових сил противника глибоко всередині росії. Вслід за операцією "Павутина", можливі інші складні удари.