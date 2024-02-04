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Зеленський представив нового голову Запорізької ОВА Федорова

Зеленський представив нового голову Запорізької ОВА Федорова

Київ • УНН

 • 111990 перегляди

Президент Зеленський представив Івана Федорова, новопризначеного голову Запорізької обласної військової адміністрації, під час зустрічі, на якій обговорювалися питання безпеки та повернення окупованих територій.

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів щодо безпекової ситуації в регіоні. На нараді Зеленський представив новопризначеного голову Запорізької ОВА Івана Федорова, повідомляє УНН із посиланням на сайт Президента.

Деталі

Президент відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону.

"Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться", – сказав він, звертаючись до нового голови Запорізької ОВА.

Зеленський наголосив, що зараз необхідно довести до потрібного результату процес будівництва фортифікаційних споруд.

За його словами, також одним із найважливіших завдань є повернення кількості робочих місць до довоєнних показників.

Як повідомляється, під час наради Зеленський заслухав доповіді командувачів ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського та ОУВ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка про ситуацію на полі бою. Зокрема, йому доповіли щодо оборонних дій на Авдіївському напрямку, ситуації в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, про облаштування оборонних рубежів.

Начальники обласних управлінь СБУ та Нацполіції доповіли Президентові щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та ОПК регіоні від розвідувальної та диверсійної діяльності ворога.

Нагадаємо

23 січня Кабінет міністр погодив звільнення Юрія Малашка з посади голови Запорізької ОВА та призначення на його місце мера Мелітополя Івана Федорова, який із грудня 2020 року був міським головою нині тимчасово окупованого Мелітополя й після початку повномасштабної війни певний час перебував у російському полоні.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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