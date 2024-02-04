Зеленский представил нового главу Запорожской ОВА Федорова
Киев • УНН
Президент Зеленский представил Ивана Федорова, новоназначенного главу Запорожской областной военной администрации, во время встречи, на которой обсуждались вопросы безопасности и возвращения оккупированных территорий.
Во время рабочей поездки в Запорожскую область Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов по ситуации с безопасностью в регионе. На совещании Зеленский представил нового председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова, сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента.
Детали
Президент отметил важность того, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона.
"Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет", - сказал он, обращаясь к новому председателю Запорожской ОВА.
Зеленский отметил, что сейчас необходимо довести до нужного результата процесс строительства фортификационных сооружений.
По его словам, также одной из важнейших задач является возвращение количества рабочих мест до довоенных показателей.
Как сообщается, во время совещания Зеленский заслушал доклады командующих ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского и ОУВ "Запорожье" Владимира Горбатюка о ситуации на поле боя. В частности, ему доложили об оборонительных действиях на Авдеевском направлении, ситуации в районе Роботино и на других участках фронта, об обустройстве оборонительных рубежей.
Начальники областных управлений СБУ и Нацполиции доложили Президенту по защите объектов критической инфраструктуры и ОПК регионе от разведывательной и диверсионной деятельности врага.
Напомним
23 января Кабинет министр согласовал увольнение Юрия Малашко с должности главы Запорожской ОГА и назначение на его место мэра Мелитополя Ивана Федорова, который с декабря 2020 года был городским головой ныне временно оккупированного Мелитополя и после начала полномасштабной войны некоторое время находился в российском плену.
Зеленский представил нового главу Запорожской ОВА Федорова
Президент Зеленский представил Ивана Федорова, новоназначенного главу Запорожской областной военной администрации, во время встречи, на которой обсуждались вопросы безопасности и возвращения оккупированных территорий.
Польша объявила об усилении проверок и инспекций на границе с Украиной
Польша объявляет об усилении проверок и осмотров товаров из Украины на пограничных переходах с целью защиты отечественного сельского хозяйства.
"Вы очень мужественные и сильные духом": Зеленский посетил онкобольных детей, которые проходят лечение в Национальном институте рака
Президент Зеленский посетил детей, которые проходят лечение от рака в национальном институте в Киеве, пожелав им мужества и скорейшего выздоровления от болезни.
Россияне планируют научить детей в ВОТ собирать военные дроны
Россияне планируют ввести на оккупированных ими украинских территориях уроки, на которых детей будут учить собирать военные дроны.
В Нацполиции показали последствия прилетов на Херсонщине: поврежденные дома и коммуникации
Российские военные выпустили более 90 ракет из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, самолетов и беспилотников по жителям Херсонской области, повредив здания, газовую и водопроводную инфраструктуру, но обошлось без жертв.
Зеленский посетил позиции украинских бойцов возле Роботино
Президент Зеленский посетил украинских военных, которые защищают Роботино в Запорожской области, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.
Российский корабль "Аскольд" до сих пор не отремонтирован после украинской атаки в ноябре
Россияне до сих пор не отремонтировали малый ракетный корабль "Аскольд", который был поврежден во время украинской атаки в Керчи в ноябре.
"Она готова ехать на Евровидение?": сурдопереводчица Нацотбора Екатерина Заботкина покорила сеть своей работой
Переводчик жестового языка, которая адаптировала песни для глухих на национальном отборе на Евровидение, покорила зрителей, и некоторые предложили отправить ее представлять Украину на конкурсе.
Утром россияне обстреляли из артиллерии Торецк: один человек погиб, еще двое травмированы
Российские военные обстреляли город Торецк из артиллерии, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и еще двое получили ранения.
В Донецкой области вспыхнул жилой дом: в пожаре сгорели три человека, среди них ребенок
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в доме в селе Софиевка Донецкой области.