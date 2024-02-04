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Зеленский представил нового главу Запорожской ОВА Федорова

Зеленский представил нового главу Запорожской ОВА Федорова

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 13:27  •  27336 просмотра

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Президент Зеленский представил Ивана Федорова, новоназначенного главу Запорожской областной военной администрации, во время встречи, на которой обсуждались вопросы безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Во время рабочей поездки в Запорожскую область Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов по ситуации с безопасностью в регионе. На совещании Зеленский представил нового председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова, сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента.

Детали

Президент отметил важность того, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона.

"Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет", - сказал он, обращаясь к новому председателю Запорожской ОВА.

Зеленский отметил, что сейчас необходимо довести до нужного результата процесс строительства фортификационных сооружений.

По его словам, также одной из важнейших задач является возвращение количества рабочих мест до довоенных показателей.

Как сообщается, во время совещания Зеленский заслушал доклады командующих ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского и ОУВ "Запорожье" Владимира Горбатюка о ситуации на поле боя. В частности, ему доложили об оборонительных действиях на Авдеевском направлении, ситуации в районе Роботино и на других участках фронта, об обустройстве оборонительных рубежей.

Начальники областных управлений СБУ и Нацполиции доложили Президенту по защите объектов критической инфраструктуры и ОПК регионе от разведывательной и диверсионной деятельности врага.

Напомним

23 января Кабинет министр согласовал увольнение Юрия Малашко с должности главы Запорожской ОГА и назначение на его место мэра Мелитополя Ивана Федорова, который с декабря 2020 года был городским головой ныне временно оккупированного Мелитополя и после начала полномасштабной войны некоторое время находился в российском плену.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Зеленський представив нового голову Запорізької ОВА Федорова
Zelenskyy introduces newly appointed head of Zaporizhzhia Regional Military Administration Fedorov
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Зеленский представил нового главу Запорожской ОВА Федорова

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