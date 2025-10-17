Зеленський планує зацікавити Трампа енергетичною угодою: що про неї відомо
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський має намір запропонувати американському колезі Дональду Трампу зберігати скраплений природний газ США в українських газосховищах. Це дозволить Америці бути присутньою на європейському енергетичному ринку.
Деталі
Як йдеться у повідомленні, під час зустрічі Трамп і Зеленський можуть обговорити бізнес-пропозицію, пов'язану з викопним паливом. Українські чиновники зазначили, що Зеленський має намір запропонувати зберігати скраплений природний газ США в українських газосховищах, що дозволить Америці бути присутньою на європейському енергетичному ринку.
До того Президент України озвучив цю пропозицію на зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом. Зеленський зазначив: зараз важливо відновити енергетичну інфраструктуру України після російських атак та розширити "присутність американських підприємств в Україні", повідомляє Associated Press News.
Нагадаємо
У п’ятницю, 17 жовтня, Президент Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів Дональд Трамп.