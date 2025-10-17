Зеленский планирует заинтересовать Трампа энергетической сделкой: что о ней известно
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить американскому коллеге Дональду Трампу хранить сжиженный природный газ США в украинских газохранилищах. Это позволит Америке присутствовать на европейском энергетическом рынке.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен заинтересовать американского коллегу Дональда Трампа энергетическим соглашением между США и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.
Детали
Как говорится в сообщении, во время встречи Трамп и Зеленский могут обсудить бизнес-предложение, связанное с ископаемым топливом. Украинские чиновники отметили, что Зеленский намерен предложить хранить сжиженный природный газ США в украинских газохранилищах, что позволит Америке присутствовать на европейском энергетическом рынке.
До этого Президент Украины озвучил это предложение на встрече с министром энергетики США Крисом Райтом. Зеленский отметил: сейчас важно восстановить энергетическую инфраструктуру Украины после российских атак и расширить "присутствие американских предприятий в Украине", сообщает Associated Press News.
Напомним
В пятницу, 17 октября, Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп.