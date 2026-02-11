Зеленський після нової атаки рф не бачить підготовки російської армії зупинитися і назвав ключ до закінчення вбивств

Президент України Володимир Зеленський після чергової атаки рф вказав, що російська армія не готується зупинитися - вони готуються воювати й надалі, і назвав тиск на росію та гарантії безпеки для України ключем до закінчення вбивств, пише УНН.

Деталі

"Напередодні в Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Вбили трьох маленьких дітей. Загинув і їхній батько. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Маму госпіталізували - жінка вагітна, отримала опіки, - написав Зеленський. - Сьогодні зранку атакували дроном міську лікарню в Запоріжжі. Вночі на Сумщині через атаку дронами поранено 6 людей, серед яких діти. Одна людина, на жаль, загинула. Під ранок також був удар по залізничному депо в Конотопі - пошкодили пожежний поїзд. Били й по Дніпровщині, Запоріжжю, Полтавщині".

Загалом, з його слів, ворог випустив по Україні з вечора 129 ударних дронів, значна частина з яких - "шахеди".

112 зі 129 ворожих дронів знешкоджено під час нічної атаки рф

"Кожен такий російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення цієї війни, та знову і знову доводить, що саме жорсткий тиск на росію та чіткі гарантії безпеки для України - це реальний ключ до закінчення вбивств", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що "поки тиск на агресора недостатній і поки безпека для нас, для України, не гарантована, все інше не працює".

Російська армія не готується зупинитись - вони готуються воювати й надалі. І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну. ППО для нашої держави, пакети підтримки нашої стійкості та відповідальність росії за те, що робиться, – це обовʼязкові передумови захисту життя. Безпека повинна бути, щоб був мир. Дякую всім, хто саме так діє та реально допомагає Україні - вказав Зеленський.

Будуть нові пакети підтримки для нашого захисту: Зеленський анонсував низку зустрічей у міжнародних безпекових заходах