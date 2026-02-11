Зеленський після нової атаки рф не бачить підготовки російської армії зупинитися і назвав ключ до закінчення вбивств

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Ексклюзив
09:00 • 2714 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 11758 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 27390 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 29658 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 27908 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 29589 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24102 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19510 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 22473 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 28155 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Греції полковника ВПС заарештували за шпигунство на користь Китаю10 лютого, 23:58 • 10812 перегляди
Масована атака БпЛА на волгоградську область: пожежа на заводі та пошкодження будинків11 лютого, 00:12 • 14192 перегляди
Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів11 лютого, 01:12 • 12233 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі05:23 • 6454 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 8018 перегляди
Публікації
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 2738 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 30579 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 37290 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 33512 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 48577 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Село
Китай
Реклама
УНН Lite
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 1242 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 25537 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 27287 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 26606 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 52088 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
Bild

Зеленський після нової атаки рф не бачить підготовки російської армії зупинитися і назвав ключ до закінчення вбивств

Київ • УНН

 • 2102 перегляди

Президент Зеленський повідомив про загибель трьох дітей та їхнього батька на Харківщині, а також про обстріли Запорізької лікарні та залізничного депо в Конотопі. Загалом ворог випустив 129 ударних дронів, що, за словами Зеленського, підриває довіру до дипломатії.

Зеленський після нової атаки рф не бачить підготовки російської армії зупинитися і назвав ключ до закінчення вбивств

Президент України Володимир Зеленський після чергової атаки рф вказав, що російська армія не готується зупинитися - вони готуються воювати й надалі, і назвав тиск на росію та гарантії безпеки для України ключем до закінчення вбивств, пише УНН.

Деталі

"Напередодні в Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Вбили трьох маленьких дітей. Загинув і їхній батько. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Маму госпіталізували - жінка вагітна, отримала опіки, - написав Зеленський. - Сьогодні зранку атакували дроном міську лікарню в Запоріжжі. Вночі на Сумщині через атаку дронами поранено 6 людей, серед яких діти. Одна людина, на жаль, загинула. Під ранок також був удар по залізничному депо в Конотопі - пошкодили пожежний поїзд. Били й по Дніпровщині, Запоріжжю, Полтавщині".

Загалом, з його слів, ворог випустив по Україні з вечора 129 ударних дронів, значна частина з яких - "шахеди".

112 зі 129 ворожих дронів знешкоджено під час нічної атаки рф11.02.26, 08:21 • 2268 переглядiв

"Кожен такий російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення цієї війни, та знову і знову доводить, що саме жорсткий тиск на росію та чіткі гарантії безпеки для України - це реальний ключ до закінчення вбивств", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що "поки тиск на агресора недостатній і поки безпека для нас, для України, не гарантована, все інше не працює".

Російська армія не готується зупинитись - вони готуються воювати й надалі. І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну. ППО для нашої держави, пакети підтримки нашої стійкості та відповідальність росії за те, що робиться, – це обовʼязкові передумови захисту життя. Безпека повинна бути, щоб був мир. Дякую всім, хто саме так діє та реально допомагає Україні

- вказав Зеленський.

Будуть нові пакети підтримки для нашого захисту: Зеленський анонсував низку зустрічей у міжнародних безпекових заходах10.02.26, 20:47 • 3746 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Конотоп
Сумська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя
Харків