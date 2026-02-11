Зеленский после новой атаки рф не видит подготовки российской армии остановиться и назвал ключ к окончанию убийств

Президент Украины Владимир Зеленский после очередной атаки рф указал, что российская армия не готовится остановиться – они готовятся воевать и дальше, и назвал давление на россию и гарантии безопасности для Украины ключом к окончанию убийств, пишет УНН.

Детали

"Накануне в Харькове россияне ударили дроном по частному дому. Убили троих маленьких детей. Погиб и их отец. Мои искренние соболезнования родным и близким. Маму госпитализировали – женщина беременна, получила ожоги, – написал Зеленский. – Сегодня утром атаковали дроном городскую больницу в Запорожье. Ночью на Сумщине из-за атаки дронами ранены 6 человек, среди которых дети. Один человек, к сожалению, погиб. Под утро также был удар по железнодорожному депо в Конотопе – повредили пожарный поезд. Били и по Днепровщине, Запорожью, Полтавщине".

В целом, по его словам, враг выпустил по Украине с вечера 129 ударных дронов, значительная часть из которых – "шахеды".

112 из 129 вражеских дронов обезврежены во время ночной атаки рф

"Каждый такой российский удар подрывает доверие ко всему тому, что делается в дипломатии для завершения этой войны, и снова и снова доказывает, что именно жесткое давление на россию и четкие гарантии безопасности для Украины – это реальный ключ к окончанию убийств", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "пока давление на агрессора недостаточно и пока безопасность для нас, для Украины, не гарантирована, все остальное не работает".

Российская армия не готовится остановиться – они готовятся воевать и дальше. И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это означает, что нужно и дальше поддерживать и усиливать Украину. ПВО для нашего государства, пакеты поддержки нашей устойчивости и ответственность россии за то, что делается, – это обязательные предпосылки защиты жизни. Безопасность должна быть, чтобы был мир. Спасибо всем, кто именно так действует и реально помогает Украине - указал Зеленский.

