Эксклюзив
09:00 • 3452 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 12103 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 27716 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 29983 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 28157 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 29702 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24185 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19533 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 22509 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 28212 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский после новой атаки рф не видит подготовки российской армии остановиться и назвал ключ к окончанию убийств

Киев • УНН

 • 2194 просмотра

Президент Зеленский сообщил о гибели троих детей и их отца на Харьковщине, а также об обстрелах Запорожской больницы и железнодорожного депо в Конотопе. В общей сложности враг выпустил 129 ударных дронов, что, по словам Зеленского, подрывает доверие к дипломатии.

Зеленский после новой атаки рф не видит подготовки российской армии остановиться и назвал ключ к окончанию убийств

Президент Украины Владимир Зеленский после очередной атаки рф указал, что российская армия не готовится остановиться – они готовятся воевать и дальше, и назвал давление на россию и гарантии безопасности для Украины ключом к окончанию убийств, пишет УНН.

Детали

"Накануне в Харькове россияне ударили дроном по частному дому. Убили троих маленьких детей. Погиб и их отец. Мои искренние соболезнования родным и близким. Маму госпитализировали – женщина беременна, получила ожоги, – написал Зеленский. – Сегодня утром атаковали дроном городскую больницу в Запорожье. Ночью на Сумщине из-за атаки дронами ранены 6 человек, среди которых дети. Один человек, к сожалению, погиб. Под утро также был удар по железнодорожному депо в Конотопе – повредили пожарный поезд. Били и по Днепровщине, Запорожью, Полтавщине".

В целом, по его словам, враг выпустил по Украине с вечера 129 ударных дронов, значительная часть из которых – "шахеды".

112 из 129 вражеских дронов обезврежены во время ночной атаки рф11.02.26, 08:21 • 2284 просмотра

"Каждый такой российский удар подрывает доверие ко всему тому, что делается в дипломатии для завершения этой войны, и снова и снова доказывает, что именно жесткое давление на россию и четкие гарантии безопасности для Украины – это реальный ключ к окончанию убийств", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "пока давление на агрессора недостаточно и пока безопасность для нас, для Украины, не гарантирована, все остальное не работает".

Российская армия не готовится остановиться – они готовятся воевать и дальше. И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это означает, что нужно и дальше поддерживать и усиливать Украину. ПВО для нашего государства, пакеты поддержки нашей устойчивости и ответственность россии за то, что делается, – это обязательные предпосылки защиты жизни. Безопасность должна быть, чтобы был мир. Спасибо всем, кто именно так действует и реально помогает Украине

- указал Зеленский.

Будут новые пакеты поддержки для нашей защиты: Зеленский анонсировал ряд встреч в рамках международных мероприятий по безопасности10.02.26, 20:47 • 3750 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
