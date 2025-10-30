Зеленський обговорив з віцепрем'єркою Словенії ініціативу PURL та механізм SAFE

$42.080.01
48.980.00
ukenru
15:59 • 332 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
13:07 • 11061 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
11:00 • 33169 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 24103 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 22710 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27090 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 18588 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 22496 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 28304 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 45129 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго30 жовтня, 06:35 • 27258 перегляди
Масована атака БПЛА на росію 30 жовтня: уражено інфраструктуру, у москві затримали авіарейси30 жовтня, 07:25 • 11115 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго30 жовтня, 08:17 • 24738 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 36128 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 20099 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 20262 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
11:00 • 33134 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 36296 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 104045 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть29 жовтня, 11:54 • 93279 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Фрідріх Мерц
Скотт Бессент
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Покровськ
Державний кордон України
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 35485 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 42647 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі29 жовтня, 08:05 • 66828 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд29 жовтня, 06:46 • 70771 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії28 жовтня, 18:29 • 51648 перегляди
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
TikTok

Зеленський обговорив з віцепрем'єркою Словенії ініціативу PURL та механізм SAFE

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем'єр-міністеркою Словенії Танею Файон. Сторони обговорили ініціативу PURL, приєднання Словенії до програми та механізм SAFE.

Зеленський обговорив з віцепрем'єркою Словенії ініціативу PURL та механізм SAFE

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністеркою, міністеркою закордонних та європейських справ Словенії Танею Файон. Обговорили ініціативу PURL і приєднання Словенії до програми, механізм SAFE, передає УНН.

Обговорили ініціативу PURL і приєднання Словенії до програми, механізм SAFE...

- повідомив Зеленський.

Також ішлося про спільну дипломатичну роботу для досягнення реального миру. Глава держави акцентував, що росіяни не йдуть на припинення вогню й не хочуть миру, тому потрібно продовжувати тиск: застосовувати санкції, зокрема вторинні, проти нафтового сектору та інших галузей, які допомагають росії фінансувати її воєнну машину, а також спрямувати заморожені російські активи на захист України.

Окрема увага – роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрала росія, та спільним зусиллям у цьому напрямі.

Зеленський і Файон також обговорили ситуацію зі вступом України до Євросоюзу та важливість відкриття переговорних кластерів.

Словенія приєдналася до програми закупівлі зброї для України - МЗС30.10.25, 13:12 • 2094 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Дипломатка
Європейський Союз
Словенія
Володимир Зеленський
Україна