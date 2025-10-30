Зеленський обговорив з віцепрем'єркою Словенії ініціативу PURL та механізм SAFE
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністеркою Словенії Танею Файон. Сторони обговорили ініціативу PURL, приєднання Словенії до програми та механізм SAFE.
Також ішлося про спільну дипломатичну роботу для досягнення реального миру. Глава держави акцентував, що росіяни не йдуть на припинення вогню й не хочуть миру, тому потрібно продовжувати тиск: застосовувати санкції, зокрема вторинні, проти нафтового сектору та інших галузей, які допомагають росії фінансувати її воєнну машину, а також спрямувати заморожені російські активи на захист України.
Окрема увага – роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрала росія, та спільним зусиллям у цьому напрямі.
Зеленський і Файон також обговорили ситуацію зі вступом України до Євросоюзу та важливість відкриття переговорних кластерів.
