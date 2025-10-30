Зеленский обсудил с вице-премьером Словении инициативу PURL и механизм SAFE

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон. Обсудили инициативу PURL и присоединение Словении к программе, механизм SAFE, передает УНН.

Обсудили инициативу PURL и присоединение Словении к программе, механизм SAFE... - сообщил Зеленский.

Также речь шла о совместной дипломатической работе для достижения реального мира. Глава государства акцентировал, что россияне не идут на прекращение огня и не хотят мира, поэтому нужно продолжать давление: применять санкции, в том числе вторичные, против нефтяного сектора и других отраслей, которые помогают россии финансировать ее военную машину, а также направить замороженные российские активы на защиту Украины.

Отдельное внимание – работе Международной коалиции по возвращению украинских детей, похищенных россией, и совместным усилиям в этом направлении.

Зеленский и Файон также обсудили ситуацию со вступлением Украины в Евросоюз и важность открытия переговорных кластеров.

