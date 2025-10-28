Зеленський обговорив з президентом Фінляндії ситуацію в дипломатії та Україні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили співпрацю з партнерами та поточну ситуацію в дипломатії та в Україні.
Був радий зідзвонитися із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Ми, як і завжди, тісно координуємося. Дякую за постійну підтримку. Обговорили співпрацю з партнерами, і я поінформував Алекса про поточну ситуацію в дипломатії та в Україні
За його словами, "украй важливо, щоб усі, хто хоче закінчення цієї війни й гарантування безпеки, працювали так само ефективно та скоординовано".
