Зеленський обговорив з президентом Фінляндії ситуацію в дипломатії та Україні

Президент України Володимир Зеленський зідзвонився із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Обговорили співпрацю з партнерами, поточну ситуацію в дипломатії та в Україні, передає УНН.

Був радий зідзвонитися із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Ми, як і завжди, тісно координуємося. Дякую за постійну підтримку. Обговорили співпрацю з партнерами, і я поінформував Алекса про поточну ситуацію в дипломатії та в Україні - повідомив Зеленський.

За його словами, "украй важливо, щоб усі, хто хоче закінчення цієї війни й гарантування безпеки, працювали так само ефективно та скоординовано".

