Зеленський обговорив з президентом Фінляндії ситуацію в дипломатії та Україні

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 30205 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 24780 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 30078 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 54642 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 34578 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 25859 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 21548 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16797 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 53310 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31805 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.4м/с
81%
744мм
Популярнi новини
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo28 жовтня, 10:32 • 24649 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 36942 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я28 жовтня, 12:53 • 18784 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 21396 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto17:10 • 11501 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні16:50 • 30196 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 37069 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 48300 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 54634 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 53308 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білорусь
Польща
Реклама
УНН Lite
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto18:29 • 6244 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto17:10 • 11599 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 21482 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я28 жовтня, 12:53 • 18871 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 42851 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фільм

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії ситуацію в дипломатії та Україні

Київ • УНН

 • 1226 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили співпрацю з партнерами та поточну ситуацію в дипломатії та в Україні.

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії ситуацію в дипломатії та Україні

Президент України Володимир Зеленський зідзвонився із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Обговорили співпрацю з партнерами, поточну ситуацію в дипломатії та в Україні, передає УНН.

Був радий зідзвонитися із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Ми, як і завжди, тісно координуємося. Дякую за постійну підтримку. Обговорили співпрацю з партнерами, і я поінформував Алекса про поточну ситуацію в дипломатії та в Україні 

- повідомив Зеленський.

Зеленський доручив визначити суспільні потреби, на які спрямують кошти із заморожених активів рф28.10.25, 19:40 • 1338 переглядiв

За його словами, "украй важливо, щоб усі, хто хоче закінчення цієї війни й гарантування безпеки, працювали так само ефективно та скоординовано".

Зеленський дав доручення МЗС: усі ключові країни Європи мають синхронізувати 19-й пакет санкцій ЄС28.10.25, 18:20 • 1758 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Александр Стубб
Фінляндія
Володимир Зеленський
Україна