Зеленський доручив визначити суспільні потреби, на які спрямують кошти із заморожених активів рф

Президент України Володимир Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів. Про це Глава держави повідомив після наради з урядовцями, передає УНН.

Доручив міністру фінансів опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів - повідомив Зеленський.

Крім того, Президент доручив міністру закордонних справ швидше працювати в напрямі синхронізації санкцій проти росії – синхронізації санкцій партнерів у нашій юрисдикції, наших санкцій у юрисдикціях партнерів, а також між самими партнерами, щоб у всіх найважливіших юрисдикціях світу діяв однаково болісний для росії тиск за цю війну.

19-й пакет санкцій Євросоюзу має бути синхронізований в усіх ключових країнах Європи поза ЄС - резюмував Зеленський.

