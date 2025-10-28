Зеленський доручив визначити суспільні потреби, на які спрямують кошти із заморожених активів рф
Київ • УНН
Президент Зеленський доручив Мінфіну опрацювати конкретні суспільні потреби для спрямування коштів із заморожених російських активів.
Президент України Володимир Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів. Про це Глава держави повідомив після наради з урядовцями, передає УНН.
Доручив міністру фінансів опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів
Додамо
Крім того, Президент доручив міністру закордонних справ швидше працювати в напрямі синхронізації санкцій проти росії – синхронізації санкцій партнерів у нашій юрисдикції, наших санкцій у юрисдикціях партнерів, а також між самими партнерами, щоб у всіх найважливіших юрисдикціях світу діяв однаково болісний для росії тиск за цю війну.
19-й пакет санкцій Євросоюзу має бути синхронізований в усіх ключових країнах Європи поза ЄС
