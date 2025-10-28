Зеленский поручил определить общественные потребности, на которые направят средства из замороженных активов рф
Киев • УНН
Президент Зеленский поручил Минфину проработать конкретные общественные потребности для направления средств из замороженных российских активов. Он также поручил МИД синхронизировать санкции против россии с партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил проработать конкретные общественные потребности в Украине, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов. Об этом Глава государства сообщил после совещания с чиновниками, передает УНН.
Поручил министру финансов проработать конкретные общественные потребности в Украине, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов
Кроме того
Кроме того, Президент поручил министру иностранных дел быстрее работать в направлении синхронизации санкций против россии – синхронизации санкций партнеров в нашей юрисдикции, наших санкций в юрисдикциях партнеров, а также между самими партнерами, чтобы во всех важнейших юрисдикциях мира действовало одинаково болезненное для россии давление за эту войну.
19-й пакет санкций Евросоюза должен быть синхронизирован во всех ключевых странах Европы вне ЕС
