Зеленский поручил определить общественные потребности, на которые направят средства из замороженных активов рф

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проработать конкретные общественные потребности в Украине, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов. Об этом Глава государства сообщил после совещания с чиновниками, передает УНН.

Поручил министру финансов проработать конкретные общественные потребности в Украине, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов - сообщил Зеленский.

Добавим

Кроме того, Президент поручил министру иностранных дел быстрее работать в направлении синхронизации санкций против россии – синхронизации санкций партнеров в нашей юрисдикции, наших санкций в юрисдикциях партнеров, а также между самими партнерами, чтобы во всех важнейших юрисдикциях мира действовало одинаково болезненное для россии давление за эту войну.

19-й пакет санкций Евросоюза должен быть синхронизирован во всех ключевых странах Европы вне ЕС - резюмировал Зеленский.

