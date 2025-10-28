$42.070.07
16:50 • 14356 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 13636 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 20648 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 39559 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 27756 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 23972 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 20245 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16457 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 45857 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31557 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
28 октября, 09:42 • 39559 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 45857 просмотра
Зеленский поручил определить общественные потребности, на которые направят средства из замороженных активов рф

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Президент Зеленский поручил Минфину проработать конкретные общественные потребности для направления средств из замороженных российских активов. Он также поручил МИД синхронизировать санкции против россии с партнерами.

Зеленский поручил определить общественные потребности, на которые направят средства из замороженных активов рф

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проработать конкретные общественные потребности в Украине, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов. Об этом Глава государства сообщил после совещания с чиновниками, передает УНН.

Поручил министру финансов проработать конкретные общественные потребности в Украине, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов

- сообщил Зеленский.

Как Европа будет использовать замороженные российские активы для поддержки Украины: СМИ озвучили варианты22.10.25, 20:43 • 3285 просмотров

Добавим

Кроме того, Президент поручил министру иностранных дел быстрее работать в направлении синхронизации санкций против россии – синхронизации санкций партнеров в нашей юрисдикции, наших санкций в юрисдикциях партнеров, а также между самими партнерами, чтобы во всех важнейших юрисдикциях мира действовало одинаково болезненное для россии давление за эту войну.

19-й пакет санкций Евросоюза должен быть синхронизирован во всех ключевых странах Европы вне ЕС

- резюмировал Зеленский.

Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины23.10.25, 23:21 • 22387 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина