Зеленський дав доручення МЗС: усі ключові країни Європи мають синхронізувати 19-й пакет санкцій ЄС

19-й пакет санкцій Євросоюзу має бути синхронізований в усіх ключових країнах Європи поза ЄС. На цьому наголосив Президент України Влодимир Зеленський під час наради з урядовцями, передає УНН.

Деталі

Глава держави доручив міністру закордонних справ швидше працювати в напрямі синхронізації санкцій проти росії – синхронізації санкцій партнерів у нашій юрисдикції, наших санкцій у юрисдикціях партнерів, а також між самими партнерами, щоб у всіх найважливіших юрисдикціях світу діяв однаково болісний для росії тиск за цю війну.

