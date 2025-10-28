Зеленский дал поручение МИД: все ключевые страны Европы должны синхронизировать 19-й пакет санкций ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость синхронизации 19-го пакета санкций Евросоюза во всех ключевых странах Европы вне ЕС. Он поручил министру иностранных дел ускорить работу над синхронизацией санкций против России.
Детали
Глава государства поручил министру иностранных дел быстрее работать в направлении синхронизации санкций против россии – синхронизации санкций партнеров в нашей юрисдикции, наших санкций в юрисдикциях партнеров, а также между самими партнерами, чтобы во всех важнейших юрисдикциях мира действовало одинаково болезненное для россии давление за эту войну.
