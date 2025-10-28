Зеленский дал поручение МИД: все ключевые страны Европы должны синхронизировать 19-й пакет санкций ЕС

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
14:36 • 5010 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 15054 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 30693 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 23744 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 22710 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 19454 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16237 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 40172 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31251 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13418 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
77%
743мм
Популярные новости
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto28 октября, 07:51 • 14943 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 30701 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 27437 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32 • 13277 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 15685 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 15862 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 27637 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 30684 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 40170 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 31250 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
Томаш Семоняк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Нидерланды
Польша
Реклама
УНН Lite
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 6544 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 6616 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 30849 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 40170 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 37611 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Зеленский дал поручение МИД: все ключевые страны Европы должны синхронизировать 19-й пакет санкций ЕС

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость синхронизации 19-го пакета санкций Евросоюза во всех ключевых странах Европы вне ЕС. Он поручил министру иностранных дел ускорить работу над синхронизацией санкций против России.

Зеленский дал поручение МИД: все ключевые страны Европы должны синхронизировать 19-й пакет санкций ЕС

19-й пакет санкций Евросоюза должен быть синхронизирован во всех ключевых странах Европы вне ЕС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с чиновниками, передает УНН.

Детали

Глава государства поручил министру иностранных дел быстрее работать в направлении синхронизации санкций против россии – синхронизации санкций партнеров в нашей юрисдикции, наших санкций в юрисдикциях партнеров, а также между самими партнерами, чтобы во всех важнейших юрисдикциях мира действовало одинаково болезненное для россии давление за эту войну.

Впервые применены санкции против криптоплатформ, которые рф использует для обхода ограничений: Зеленский о 19-м пакете санкций ЕС23.10.25, 12:44 • 5121 просмотр

19-й пакет санкций Евросоюза должен быть синхронизирован во всех ключевых странах Европы вне ЕС 

- подчеркнул Зеленский.

ЕС раскрыл детали 19-го пакета санкций: под ограничениями почти 120 судов и 44 компании23.10.25, 12:18 • 2645 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина