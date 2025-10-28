Зеленский дал поручение МИД: все ключевые страны Европы должны синхронизировать 19-й пакет санкций ЕС

19-й пакет санкций Евросоюза должен быть синхронизирован во всех ключевых странах Европы вне ЕС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с чиновниками, передает УНН.

Детали

Глава государства поручил министру иностранных дел быстрее работать в направлении синхронизации санкций против россии – синхронизации санкций партнеров в нашей юрисдикции, наших санкций в юрисдикциях партнеров, а также между самими партнерами, чтобы во всех важнейших юрисдикциях мира действовало одинаково болезненное для россии давление за эту войну.

Впервые применены санкции против криптоплатформ, которые рф использует для обхода ограничений: Зеленский о 19-м пакете санкций ЕС

19-й пакет санкций Евросоюза должен быть синхронизирован во всех ключевых странах Европы вне ЕС - подчеркнул Зеленский.

ЕС раскрыл детали 19-го пакета санкций: под ограничениями почти 120 судов и 44 компании