Зеленский обсудил с президентом Финляндии ситуацию в дипломатии и Украине

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 26559 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 21819 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 27661 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 50976 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 32838 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 25401 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21213 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16691 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 51882 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31724 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4м/с
83%
744мм
Популярные новости
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 45165 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32 • 22809 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 33574 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 16115 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 18691 просмотра
публикации
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет16:50 • 26507 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 33866 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 45458 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 50927 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 51865 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Блогеры
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Беларусь
Польша
Реклама
УНН Lite
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto18:29 • 3978 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto17:10 • 10360 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 18925 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 16345 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 41998 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Зеленский обсудил с президентом Финляндии ситуацию в дипломатии и Украине

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили сотрудничество с партнерами и текущую ситуацию в дипломатии и в Украине.

Зеленский обсудил с президентом Финляндии ситуацию в дипломатии и Украине

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Обсудили сотрудничество с партнерами, текущую ситуацию в дипломатии и в Украине, передает УНН.

Был рад созвониться с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Мы, как и всегда, тесно координируемся. Спасибо за постоянную поддержку. Обсудили сотрудничество с партнерами, и я проинформировал Алекса о текущей ситуации в дипломатии и в Украине.

- сообщил Зеленский.

Зеленский поручил определить общественные потребности, на которые направят средства из замороженных активов рф28.10.25, 19:40 • 1116 просмотров

По его словам, "крайне важно, чтобы все, кто хочет окончания этой войны и гарантирования безопасности, работали так же эффективно и скоординированно".

Зеленский дал поручение МИД: все ключевые страны Европы должны синхронизировать 19-й пакет санкций ЕС28.10.25, 18:20 • 1570 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Александр Стабб
Финляндия
Владимир Зеленский
Украина