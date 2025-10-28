Зеленский обсудил с президентом Финляндии ситуацию в дипломатии и Украине

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Обсудили сотрудничество с партнерами, текущую ситуацию в дипломатии и в Украине, передает УНН.

Был рад созвониться с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Мы, как и всегда, тесно координируемся. Спасибо за постоянную поддержку. Обсудили сотрудничество с партнерами, и я проинформировал Алекса о текущей ситуации в дипломатии и в Украине. - сообщил Зеленский.

По его словам, "крайне важно, чтобы все, кто хочет окончания этой войны и гарантирования безопасности, работали так же эффективно и скоординированно".

