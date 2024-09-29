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Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Чемпіонату світу

Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Чемпіонату світу

Київ • УНН

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Українська чоловіча збірна з футзалу перемогла Венесуелу 9:4 у чвертьфіналі ЧС в Узбекистані. У півфіналі 2 жовтня Україна зустрінеться з Бразилією.

Українська чоловіча збірна з футзалу пробилася до півфіналу Чемпіонату світу, що триває в Узбекистані, пише УНН.

У чвертьфіналі Чемпіонату світу з футзалу 2024 збірна Україна 9:4 перемогла збірну Венесуели.

У півфіналі наша збірна зустрінеться з командою Бразилії, яка раніше обіграла збірну Марокко.

Матч за путівку у фінал відбудеться 2 жовтня. А 30 вересня за вихід у півфінал боротимуться Франція - Парагвай та Казахстан - Аргентина.

Збірна України з футболу програла Чехії у Лізі націй11.09.24, 00:31 • 16681 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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