Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Чемпіонату світу
Київ • УНН
Українська чоловіча збірна з футзалу перемогла Венесуелу 9:4 у чвертьфіналі ЧС в Узбекистані. У півфіналі 2 жовтня Україна зустрінеться з Бразилією.
Українська чоловіча збірна з футзалу пробилася до півфіналу Чемпіонату світу, що триває в Узбекистані, пише УНН.
У чвертьфіналі Чемпіонату світу з футзалу 2024 збірна Україна 9:4 перемогла збірну Венесуели.
У півфіналі наша збірна зустрінеться з командою Бразилії, яка раніше обіграла збірну Марокко.
Матч за путівку у фінал відбудеться 2 жовтня. А 30 вересня за вихід у півфінал боротимуться Франція - Парагвай та Казахстан - Аргентина.
Збірна України з футболу програла Чехії у Лізі націй11.09.24, 00:31 • 16681 перегляд