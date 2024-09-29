Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал Чемпионата мира
Киев • УНН
Украинская мужская сборная по футзалу победила Венесуэлу 9:4 в четвертьфинале ЧМ в Узбекистане. В полуфинале 2 октября Украина встретится с Бразилией.
Украинская мужская сборная по футзалу пробилась в полуфинал Чемпионата мира, который проходит в Узбекистане, пишет УНН.
В четвертьфинале Чемпионата мира по футзалу 2024 сборная Украины 9:4 победила сборную Венесуэлы.
В полуфинале наша сборная встретится с командой Бразилии, которая ранее обыграла сборную Марокко.
Матч за путевку в финал состоится 2 октября. А 30 сентября за выход в полуфинал будут бороться Франция - Парагвай и Казахстан - Аргентина.
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