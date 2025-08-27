Завершено розслідування масштабної афери: злочинна організація привласнила майже 70 млн грн агрокомпаній

Прокуратура скерувала до суду справу проти угруповання з понад 15 осіб, яке у 2018–2022 роках шахрайськими схемами вивело з чотирьох аграрних підприємств майже 70 млн грн і намагалося заволодіти ще 52 млн, використовуючи підроблені документи, фіктивні рахунки та корупційні зв’язки в податкових органах. Про це повідомив Офіс Генерального Прокурора передає УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно злочинної організації, до складу якої входило понад 15 осіб. Упродовж 2018–2022 років вони шахрайським шляхом заволоділи коштами чотирьох аграрних підприємств на суму понад 69,9 млн грн та намагалися незаконно отримати ще 52 млн грн - ідеться у дописі.

За даними слідства, організацію очолював мешканець Дніпра. Для реалізації цієї схеми "учасники використовували підроблені паспорти, печатки, документи, фіктивні банківські рахунки та залучали корупційні зв’язки у податкових органах".

Механізм схеми складався з кількох етапів:

через посадовців Державної податкової служби незаконно отримували службові дані про підприємства аграрної галузі;

на підставі цих відомостей підробляли документи та відкривали рахунки від імені реальних компаній;

представляючись посадовцями відомих елеваторів і агротрейдерів, шахраї переконували постачальників укладати договори, пропонуючи вигідніші за ринкові умови;

після отримання коштів за «угодами» гроші негайно переказувалися на інші рахунки та знімалися готівкою, переважно під виглядом «виплат зарплати».

Для легалізації походження незаконних доходів виготовлялися підроблені бухгалтерські документи.

Дії учасників організації кваліфіковано за ст. ст. 255, 190, 209, 200, 358 КК України. Найтяжча санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна - додали прокурори.

