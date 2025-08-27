Завершено розслідування масштабної афери: злочинна організація привласнила майже 70 млн грн агрокомпаній

$41.400.03
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 9696 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
12:09 • 1902 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 11327 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 12765 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 21027 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 57890 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 55963 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 107714 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 76771 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Популярнi новини
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 33777 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 31723 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 37670 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 30450 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 18381 перегляди
Публікації
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 10138 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 30592 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 57850 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 75500 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 72520 перегляди
УНН Lite
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 5764 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 17757 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 18453 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 37808 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 27189 перегляди
Завершено розслідування масштабної афери: злочинна організація привласнила майже 70 млн грн агрокомпаній

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Прокуратура передала до суду справу проти угруповання з понад 15 осіб, які шахрайськими схемами вивели з чотирьох аграрних підприємств майже 70 млн грн. Зловмисники використовували підроблені документи, фіктивні рахунки та корупційні зв’язки в податкових органах.

Завершено розслідування масштабної афери: злочинна організація привласнила майже 70 млн грн агрокомпаній

Прокуратура скерувала до суду справу проти угруповання з понад 15 осіб, яке у 2018–2022 роках шахрайськими схемами вивело з чотирьох аграрних підприємств майже 70 млн грн і намагалося заволодіти ще 52 млн, використовуючи підроблені документи, фіктивні рахунки та корупційні зв’язки в податкових органах. Про це повідомив Офіс Генерального Прокурора передає УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно злочинної організації, до складу якої входило понад 15 осіб. Упродовж 2018–2022 років вони шахрайським шляхом заволоділи коштами чотирьох аграрних підприємств на суму понад 69,9 млн грн та намагалися незаконно отримати ще 52 млн грн

- ідеться у дописі.

За даними слідства, організацію очолював мешканець Дніпра. Для реалізації цієї схеми "учасники використовували підроблені паспорти, печатки, документи, фіктивні банківські рахунки та залучали корупційні зв’язки у податкових органах".

Механізм схеми складався з кількох етапів:

  • через посадовців Державної податкової служби незаконно отримували службові дані про підприємства аграрної галузі;
    • на підставі цих відомостей підробляли документи та відкривали рахунки від імені реальних компаній;
      • представляючись посадовцями відомих елеваторів і агротрейдерів, шахраї переконували постачальників укладати договори, пропонуючи вигідніші за ринкові умови;
        • після отримання коштів за «угодами» гроші негайно переказувалися на інші рахунки та знімалися готівкою, переважно під виглядом «виплат зарплати».

          Для легалізації походження незаконних доходів виготовлялися підроблені бухгалтерські документи.

          Дії учасників організації кваліфіковано за ст. ст. 255, 190, 209, 200, 358 КК України. Найтяжча санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

          - додали прокурори.

          На Тернопільщині викрито масштабне розкрадання бюджетних коштів: 19 осіб отримали підозри26.08.25, 16:53 • 5924 перегляди

          Альона Уткіна

          Кримінал та НПАгроновини
          Державна податкова служба України
          Генеральний прокурор (Україна)
          Дніпро (місто)