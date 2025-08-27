Завершено расследование масштабной аферы: преступная организация присвоила почти 70 млн грн агрокомпаний

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 6896 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 6774 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
11:13 • 9984 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 11475 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 19969 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 56135 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 54263 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107593 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76680 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157625 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
40%
751мм
Популярные новости
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине27 августа, 03:18 • 36101 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 32234 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 30169 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 35374 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 17304 просмотра
публикации
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 6958 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 56163 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 74380 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 71426 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157625 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Дональд Туск
Алексей Гончаренко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 4392 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 16996 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 17604 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 36080 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 26672 просмотра
Актуальное
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
COVID-19
Боеприпасы
ТикТок

Завершено расследование масштабной аферы: преступная организация присвоила почти 70 млн грн агрокомпаний

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Прокуратура передала в суд дело против группировки из более чем 15 человек, которые мошенническими схемами вывели из четырех аграрных предприятий почти 70 млн грн. Злоумышленники использовали поддельные документы, фиктивные счета и коррупционные связи в налоговых органах.

Завершено расследование масштабной аферы: преступная организация присвоила почти 70 млн грн агрокомпаний

Прокуратура направила в суд дело против группировки из более чем 15 человек, которая в 2018–2022 годах мошенническими схемами вывела из четырех аграрных предприятий почти 70 млн грн и пыталась завладеть еще 52 млн, используя поддельные документы, фиктивные счета и коррупционные связи в налоговых органах. Об этом сообщил Офис Генерального Прокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении преступной организации, в состав которой входило более 15 человек. В течение 2018–2022 годов они мошенническим путем завладели средствами четырех аграрных предприятий на сумму более 69,9 млн грн и пытались незаконно получить еще 52 млн грн

- говорится в сообщении.

По данным следствия, организацию возглавлял житель Днепра. Для реализации этой схемы "участники использовали поддельные паспорта, печати, документы, фиктивные банковские счета и задействовали коррупционные связи в налоговых органах".

Механизм схемы состоял из нескольких этапов:

  • через должностных лиц Государственной налоговой службы незаконно получали служебные данные о предприятиях аграрной отрасли;
    • на основании этих сведений подделывали документы и открывали счета от имени реальных компаний;
      • представляясь должностными лицами известных элеваторов и агротрейдеров, мошенники убеждали поставщиков заключать договоры, предлагая более выгодные, чем рыночные, условия;
        • после получения средств по «сделкам» деньги немедленно переводились на другие счета и снимались наличными, преимущественно под видом «выплат зарплаты».

          Для легализации происхождения незаконных доходов изготавливались поддельные бухгалтерские документы.

          Действия участников организации квалифицированы по ст. ст. 255, 190, 209, 200, 358 УК Украины. Самая строгая санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

          - добавили прокуроры.

          В Тернопольской области разоблащено масштабное хищение бюджетных средств: 19 человек получили подозрения26.08.25, 16:53 • 5924 просмотра

          Алена Уткина

          Криминал и ЧПАгроновости
          Государственная налоговая служба Украины
          Генеральный прокурор Украины
          Днепр