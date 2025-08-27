Завершено расследование масштабной аферы: преступная организация присвоила почти 70 млн грн агрокомпаний

Прокуратура направила в суд дело против группировки из более чем 15 человек, которая в 2018–2022 годах мошенническими схемами вывела из четырех аграрных предприятий почти 70 млн грн и пыталась завладеть еще 52 млн, используя поддельные документы, фиктивные счета и коррупционные связи в налоговых органах. Об этом сообщил Офис Генерального Прокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении преступной организации, в состав которой входило более 15 человек. В течение 2018–2022 годов они мошенническим путем завладели средствами четырех аграрных предприятий на сумму более 69,9 млн грн и пытались незаконно получить еще 52 млн грн - говорится в сообщении.

По данным следствия, организацию возглавлял житель Днепра. Для реализации этой схемы "участники использовали поддельные паспорта, печати, документы, фиктивные банковские счета и задействовали коррупционные связи в налоговых органах".

Механизм схемы состоял из нескольких этапов:

через должностных лиц Государственной налоговой службы незаконно получали служебные данные о предприятиях аграрной отрасли;

на основании этих сведений подделывали документы и открывали счета от имени реальных компаний;

представляясь должностными лицами известных элеваторов и агротрейдеров, мошенники убеждали поставщиков заключать договоры, предлагая более выгодные, чем рыночные, условия;

после получения средств по «сделкам» деньги немедленно переводились на другие счета и снимались наличными, преимущественно под видом «выплат зарплаты».

Для легализации происхождения незаконных доходов изготавливались поддельные бухгалтерские документы.

Действия участников организации квалифицированы по ст. ст. 255, 190, 209, 200, 358 УК Украины. Самая строгая санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества - добавили прокуроры.

