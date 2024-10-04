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Затримано 14 осіб: у черговій схемі уникнення призову на ухилянтах заробили 40 млн грн

Затримано 14 осіб: у черговій схемі уникнення призову на ухилянтах заробили 40 млн грн

Київ • УНН

 • 12517 перегляди

Правоохоронці розкрили схему уникнення призову, організатори якої заробили понад 40 млн грн. Затримано 14 осіб, які виготовляли фіктивні довідки ВЛК для звільнення від військової служби.

Правоохоронці розкрили чергову схему уникнення військовозобов’язаних чоловіків від призову, організатори якої заробили на ухилянтах понад 40 млн грн. Про це УНН пише з посиланням на Офіс генерального прокурора та Службу безпеки України.

Деталі

Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на схемах для ухилянтів. За даними слідства, схему ухилення чоловіків від призову організував киянин. Залучивши 13 спільників, у тому числі військовослужбовців, він допомагав чоловікам оформлювати фіктивні довідки про проходження ВЛК та на їх основі звільнятися з військової служби.

Повідомляється, що за місцем проживання учасники групи облаштували підпільні типографії, де виготовляли "довідки ВЛК" про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Така послуга коштувала від 8 до 12 тис доларів США з однієї людини.

В подальшому охочі уникнути призову надавали фіктивні документи до ТЦК для звільнення зі служби та зняття з військового обліку.

За даними слідства, фігуранти заробили на ухилянтах понад 40 млн грн.

Правоохоронці провели понад 50 обшуків за місцями проживання фігурантів, у військових частинах, а також територіальних ТЦК та СП у двох регіонах і госпіталі. Під час обшуків виявлено та вилучено понад 250 підроблених печаток та штампів, у тому числі територіальних ТЦК та СП, ЦВЛК МОУ, лікарських комісій; підроблені документи, які стали підставою для зняття з військового обліку, файли та бланки військово-облікових документів понад тисячі осіб

- йдеться у повідомленні ОГП.

Також вилучено понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби.

Правоохоронці вже затримали 14 осіб, яким повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, зловживанні впливом та ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 409 КК України).

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Перевіряється причетність до вчинення цих злочинів інших осіб.

Нагадаємо

Керівнику КЕУ Міноборони повідомлено про підозру у розтраті 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів. Злочинна схема діяла з листопада 2022 по вересень 2024 року. За даними слідства, керівник КЕУ з листопада 2022 року по вересень 2024 року розробив та реалізував злочинну схему закупівлі будівельних матеріалів за значно завищеною ціною. При цьому не проводилися відкриті торги й не застосовувався електронний каталог для закупівлі товару та послуг.

У Кропивницькому викрили голову ВЛК, який торгував "білими" військовими квитками для ухилянтів13.09.24, 14:42 • 14398 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
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