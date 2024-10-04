Задержаны 14 человек: в очередной схеме избежания призыва на уклонистах заработали 40 млн грн

Правоохранители раскрыли очередную схему уклонения военнообязанных мужчин от призыва, организаторы которой заработали на уклонистах более 40 млн грн. Об этом УНН пишет со ссылкой на Офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины.

Детали

Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на схемах для уклонистов. По данным следствия, схему уклонения мужчин от призыва организовал киевлянин. Привлекая 13 сообщников, в том числе военнослужащих, он помогал мужчинам оформлять фиктивные справки о прохождении ВВК и на их основе освобождаться от военной службы.

Сообщается, что по месту жительства участники группы обустроили подпольные типографии, где изготавливали "справки ВВК" о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такая услуга стоила от 8 до 12 тыс долларов США с одного человека.

В дальнейшем желающие избежать призыва предоставляли фиктивные документы в ТЦК для увольнения со службы и снятия с воинского учета.

По данным следствия, фигуранты заработали на уклонистах более 40 млн грн.

Правоохранители провели более 50 обысков по местам жительства фигурантов, в воинских частях, а также территориальных ТЦК и СП в двух регионах и госпитале. Во время обысков обнаружено и изъято более 250 поддельных печатей и штампов, в том числе территориальных ТЦК и СП, ЦВЛК МОУ, врачебных комиссий; поддельные документы, которые стали основанием для снятия с воинского учета, файлы и бланки военно-учетных документов более тысячи человек - говорится в сообщении ОГП.

Также изъято более 1 тыс. медсправок и бланков военно-учетных документов, которые предназначались для мужчин, пытавшихся избежать военной службы.

Правоохранители уже задержали 14 человек, которым сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, злоупотреблении влиянием и уклонении от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения. Проверяется причастность к совершению этих преступлений других лиц.

Напомним

Руководителю КЭУ Минобороны сообщено о подозрении в растрате 2,3 млн грн на закупке стройматериалов. Преступная схема действовала с ноября 2022 по сентябрь 2024 года. По данным следствия, руководитель КЭУ с ноября 2022 года по сентябрь 2024 года разработал и реализовал преступную схему закупки строительных материалов по значительно завышенной цене. При этом не проводились открытые торги и не применялся электронный каталог для закупки товара и услуг.

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