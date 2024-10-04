Керівник КЕУ Міноборони підозрюється у розтраті 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів: що відомо
Київ • УНН
Керівнику квартирно-експлуатаційного управління Міноборони повідомлено про підозру у розтраті 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів. Злочинна схема діяла з листопада 2022 по вересень 2024 року.
Правоохоронці повідомили про підозру у розтраті 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів керівнику одного з квартирно-експлутаційних управлінь Міністерства оборони. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру керівнику одного з квартирно-експлутаційних управлінь Міністерства оборони України. Йому інкриміновано розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України)
За даними слідства, керівник КЕУ з листопада 2022 року по вересень 2024 року розробив та реалізував злочинну схему закупівлі будівельних матеріалів за значно завищеною ціною. При цьому не проводилися відкриті торги й не застосовувався електронний каталог для закупівлі товару та послуг.
Експертиза підтвердила збитки державі у розмірі понад 2,3 млн грн.
Нагадаємо
У липні у ході масштабної спецоперації по всій Україні повідомлено 30 підозр організаторам та учасникам злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб ЗСУ. Причетними до них виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах.
Ексочільника Департаменту Херсонської ОВА підозрюють у розтраті 18,7 млн грн на закупівлях для ЗСУ19.08.24, 13:24 • 24780 переглядiв