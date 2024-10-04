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Руководитель КЭУ Минобороны подозревается в растрате 2,3 млн грн на закупке стройматериалов: что известно

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 08:12  •  398 просмотра

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Руководителю квартирно-эксплуатационного управления Минобороны сообщено о подозрении в растрате 2,3 млн грн на закупке стройматериалов. Преступная схема действовала с ноября 2022 по сентябрь 2024 года.

Правоохранители сообщили о подозрении в растрате 2,3 млн грн на закупке стройматериалов руководителю одного из квартирно-эксплуатационных управлений Министерства обороны. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении руководителю одного из квартирно-эксплуатационных управлений Министерства обороны Украины.  Ему инкриминируется растрата бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины)

- говорится в сообщении ОГП. 

По данным следствия, руководитель КЭУ с ноября 2022 года по сентябрь 2024 года разработал и реализовал преступную схему закупки строительных материалов по значительно завышенной цене. При этом не проводились открытые торги и не применялся электронный каталог для закупки товара и услуг.

Экспертиза подтвердила убытки государству в размере более 2,3 млн грн.

Напомним

В июле в ходе масштабной спецоперации по всей Украине сообщено 30 подозрений организаторам и участникам преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей ВСУ. Причастными к ним оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах.

Экс-главу Департамента Херсонской ОГА подозревают в растрате 18,7 млн грн на закупках для ВСУ19 августа 2024, 10:24 • 24542 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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