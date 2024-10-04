Руководитель КЭУ Минобороны подозревается в растрате 2,3 млн грн на закупке стройматериалов: что известно

Правоохранители сообщили о подозрении в растрате 2,3 млн грн на закупке стройматериалов руководителю одного из квартирно-эксплуатационных управлений Министерства обороны. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении руководителю одного из квартирно-эксплуатационных управлений Министерства обороны Украины. Ему инкриминируется растрата бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины) - говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, руководитель КЭУ с ноября 2022 года по сентябрь 2024 года разработал и реализовал преступную схему закупки строительных материалов по значительно завышенной цене. При этом не проводились открытые торги и не применялся электронный каталог для закупки товара и услуг.

Экспертиза подтвердила убытки государству в размере более 2,3 млн грн.

Напомним

В июле в ходе масштабной спецоперации по всей Украине сообщено 30 подозрений организаторам и участникам преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей ВСУ. Причастными к ним оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах.

Экс-главу Департамента Херсонской ОГА подозревают в растрате 18,7 млн грн на закупках для ВСУ