Экс-главу Департамента Херсонской ОГА подозревают в растрате 18,7 млн грн на закупках для ВСУ
Киев • УНН
Бывшего директора Департамента Херсонской ОГА подозревают в служебной халатности. Он принял зимнюю форму для ВСУ без сертификатов качества, которая не соответствовала требованиям, нанеся ущерб на 18,7 млн грн.
Экс-главу Департамента Херсонской ОГА подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей из-за чего государству нанесен ущерб на общую сумму более 18,7 млн грн. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, в ноябре-декабре 2022 года подозреваемый заключил с ООО договор на приобретение комплектов зимней формы одежды для подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
В дальнейшем он принял зимние шапки, куртки, брюки и перчатки без сертификатов качества. А впрочем, как отмечают правоохранители они не соответствовали техническим требованиям, утвержденным Министерством обороны Украины.
В результате ненадлежащего исполнения бывшим директором своих служебных обязанностей государству нанесен ущерб на общую сумму более 18,7 млн грн. При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона бывшему директору Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной военной администрации сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ТУ ГБР, расположенного в г. Николаеве, оперативное сопровождение - УСР в Херсонской области ДВР НП Украины.
Напомним
Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств на нужды обороны. 28 человек подозреваются в причастности к преступлениям, общая сумма ущерба составляет более 1,5 млрд грн.