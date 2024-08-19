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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-главу Департамента Херсонской ОГА подозревают в растрате 18,7 млн грн на закупках для ВСУ

Экс-главу Департамента Херсонской ОГА подозревают в растрате 18,7 млн грн на закупках для ВСУ

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 10:24  •  9870 просмотра

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Бывшего директора Департамента Херсонской ОГА подозревают в служебной халатности. Он принял зимнюю форму для ВСУ без сертификатов качества, которая не соответствовала требованиям, нанеся ущерб на 18,7 млн грн.

Экс-главу Департамента Херсонской ОГА подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей из-за чего государству нанесен ущерб на общую сумму более 18,7 млн грн. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в ноябре-декабре 2022 года подозреваемый заключил с ООО договор на приобретение комплектов зимней формы одежды для подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

В дальнейшем он принял зимние шапки, куртки, брюки и перчатки без сертификатов качества. А впрочем, как отмечают правоохранители они не соответствовали техническим требованиям, утвержденным Министерством обороны Украины.

В результате ненадлежащего исполнения бывшим директором своих служебных обязанностей государству нанесен ущерб на общую сумму более 18,7 млн грн. При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона бывшему директору Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной военной администрации сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)

- говорится в заявлении ОГПУ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ТУ ГБР, расположенного в г. Николаеве, оперативное сопровождение - УСР в Херсонской области ДВР НП Украины.

Напомним

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств на нужды обороны. 28 человек подозреваются в причастности к преступлениям, общая сумма ущерба составляет более 1,5 млрд грн.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
nikolaevНиколаев
khersonХерсон
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