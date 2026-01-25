Заступника Сі Цзіньпіна звинувачують у передачі США даних про ядерну програму Китаю - WSJ

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:28 • 5726 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
16:32 • 10179 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
16:17 • 10642 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
15:48 • 10115 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 12868 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 14084 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 13928 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15222 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26193 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 44287 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.5м/с
85%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
За добу росіяни обстріляли Донеччину 9 разів: евакуйовано 84 людини, з яких 25 дітей - ОВАPhoto25 січня, 10:31 • 8492 перегляди
Meta Platforms звинувачують у неправдивих заявах про конфіденційність WhatsApp - Bloomberg25 січня, 10:48 • 4124 перегляди
Підозрюваний у найбільшому пограбуванні ювелірних виробів у США уникнув суду - Fox News25 січня, 11:20 • 4970 перегляди
Україну накриє похолодання до -16 градусів, але потім прийде потепління: прогноз на 26 січня25 січня, 11:58 • 9388 перегляди
Україна отримала французькі ударні дрони Rodeur з дальністю до 500 км25 січня, 12:10 • 6396 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 85696 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 99342 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 108536 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 102082 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 102995 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Саламаха Орест Ігорович
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Литва
Вільнюс
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 20177 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 20313 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 36815 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 37212 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 50148 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild

Заступника Сі Цзіньпіна звинувачують у передачі США даних про ядерну програму Китаю - WSJ

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Генерала Чжан Юся, найближчого соратника Сі Цзіньпіна, звинувачують у передачі США конфіденційної інформації щодо китайської ядерної програми. Також його підозрюють у формуванні політичних клік та зловживанні владою.

Заступника Сі Цзіньпіна звинувачують у передачі США даних про ядерну програму Китаю - WSJ

Заступника голови Центральної військової ради КНР та одного з найближчих союзників лідера країни Сі Цзіньпіна - генерала Чжан Юся - звинувачують у передачі США конфіденційної інформації про китайську програму створення ядерної зброї. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ,рифінг, на якому були присутні деякі з найвищих офіцерів армії, відбувся безпосередньо перед тим, як Міністерство національної оборони Китаю опублікувало сенсаційну заяву про розслідування щодо генерала Чжан Юся, якого колись вважали найдовіренішим військовим союзником китайського лідера Сі Цзіньпіна. У цій заяві було мало деталей, окрім розслідування серйозних порушень партійної дисципліни та державних законів.

Але люди, що були пристуні на брифінгу, повідомили, що Чжан перебуває під слідством за нібито формування політичних клік – фраза, що описує зусилля щодо створення мереж впливу, які підривають єдність партії, та зловживання владою у вищому військовому органі Комуністичної партії, відомому як Центральна військова комісія

- йдеться у статті.

Вказується, що влада також ретельно перевіряє його нагляд за впливовим агентством, відповідальним за дослідження, розробки та закупівлі військової техніки. Чжан нібито отримував величезні суми грошей в обмін на офіційне просування по службі в цій системі закупівель з великим бюджетом.

Найбільш шокуючим звинуваченням, розкритим під час закритого брифінгу, полягало в тому, що Чжан передав США основні технічні дані про ядерну зброю Китаю

- пише видання.

Довідково

Чжан Юся вважався однією з найвпливовіших фігур у китайській армії та входив до найближчого оточення Сі Цзіньпіна. Центральна військова рада, до якої він належить, контролює стратегічні напрями розвитку армії, зокрема дослідження, розробку та закупівлю сучасного озброєння.

Нагадаємо

За інформацією The New York Times, Китай переводить свої стратегічні сили у стан максимальної бойової готовності, щоб мати змогу завдати ядерного контрудару ще до моменту вибуху ракет противника на своїй території.

Китай попереджає про ризики ядерного конфлікту після наказу Трампа про проведення випробувань - ЗМІ27.11.25, 16:44 • 3403 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки