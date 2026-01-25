Заступника Сі Цзіньпіна звинувачують у передачі США даних про ядерну програму Китаю - WSJ

Заступника голови Центральної військової ради КНР та одного з найближчих союзників лідера країни Сі Цзіньпіна - генерала Чжан Юся - звинувачують у передачі США конфіденційної інформації про китайську програму створення ядерної зброї. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.

Зазначається, що ,рифінг, на якому були присутні деякі з найвищих офіцерів армії, відбувся безпосередньо перед тим, як Міністерство національної оборони Китаю опублікувало сенсаційну заяву про розслідування щодо генерала Чжан Юся, якого колись вважали найдовіренішим військовим союзником китайського лідера Сі Цзіньпіна. У цій заяві було мало деталей, окрім розслідування серйозних порушень партійної дисципліни та державних законів.

Але люди, що були пристуні на брифінгу, повідомили, що Чжан перебуває під слідством за нібито формування політичних клік – фраза, що описує зусилля щодо створення мереж впливу, які підривають єдність партії, та зловживання владою у вищому військовому органі Комуністичної партії, відомому як Центральна військова комісія

Вказується, що влада також ретельно перевіряє його нагляд за впливовим агентством, відповідальним за дослідження, розробки та закупівлі військової техніки. Чжан нібито отримував величезні суми грошей в обмін на офіційне просування по службі в цій системі закупівель з великим бюджетом.

Найбільш шокуючим звинуваченням, розкритим під час закритого брифінгу, полягало в тому, що Чжан передав США основні технічні дані про ядерну зброю Китаю